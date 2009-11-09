В Берлине празднуют 20-летний юбилей падения Берлинской стены

В Берлине сегодня празднуют 20-летний юбилей открытия границы между Западной и Восточной Германией и падения Берлинской стены.

Основные торжества по этому поводу пройдут в столице, однако и в других городах ФРГ сегодня устраиваются различные мероприятия, в том числе богослужения, выставки, концерты, литературные чтения, посвященные юбилейной дате. На торжества в Берлин приглашены высокие гости со всего мира, сообщает NEWSru.

Официальная программа праздничных мероприятий довольно обширна. Так, один из бывших пропускных пунктов на границе Восточного и Западного Берлина в районе Борнхольмер штрассе посетит Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ. В этом мероприятии также примут участие бывшие лидеры некоторых стран, в частности, экс-президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ и экс-президент Польши Лех ВАЛЕНСА.

Затем празднования переместятся к Бранденбургским воротам, которые стоят как раз на том месте, где город разрезала стена. Для гостей мероприятия здесь будет дан торжественный концерт.

На площади у Бранденбургских ворот будет установлена тысяча пенопластовых блоков, символизирующих Берлинскую стену. Каждый из этих "кирпичей" имеет 2,5 метра в высоту, 1 метр в ширину, весит около 20 килограммов и расписан на темы, связанные с миром и свободой, художниками из различных стран.

Эту символическую стену начнет рушить Л.ВАЛЕНСА, который считается на Западе одной из первых ласточек проникновения демократии в страны Варшавского договора. В восемь вечера он толкнет у здания Рейхстага первый блок, а с другой стороны - на Потсдамской площади то же самое через 15 минут сделают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК. Затем целых полчаса вся тысяча блоков, один за другим, как домино, будет падать, пока последний из них не рухнет у Бранденбургских ворот.

Возведение Берлинской стены началось в 1961 году. Тогда руководство ГДР, обеспокоенное резко возросшим числом беженцев из Восточной в Западную Германию, после консультаций с СССР и другими участниками Организации Варшавского договора приняло решение разделить Берлин стеной.

На пути желающих бежать на Запад стояли бетонное ограждение высотой более 3 метров, ограждения из металлической сетки, сигнальное ограждение, по которому был пущен ток, рвы, противотанковые ограждения, 302 сторожевые вышки и тысячи пограничников.