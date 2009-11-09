К южному побережью США приближается ураган Ида

Чрезвычайное положение ввдедено в Луизиане в связи с приближением к южному побережью США урагана Ида.

Урагану, ставшему Нажать причиной оползней и наводнений в Сальвадоре, присвоена вторая категория опасности по пятибалльной шкале.

Ожидается, что Ида достигнет южных берегов США во вторник.

Ураган "Ида", который уже стал причиной гибели нескольких десятков людей в Сальвадоре, усилился до второй категории, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальный центр слежения за ураганами США в Майами. По данным метеорологов, скорость сопутствующего урагану ветра достигает теперь 160 километров в час, сейчас ураган двигается по Мексиканскому заливу в северо-западном направлении со скоростью 16 километров в час. Ожидается, что "Ида"продолжит набирать силу и ко вторнику может достичь побережья США. Ураган "Ида"уже стал причиной сильных наводнений и оползней в Сальвадоре, которые, по данным представителя МВД страны, привели к гибели 54 человек. В Никарагуа, по которой стихия"прошлась"в пятницу, 40 тысяч человек остались без крова, ущерб