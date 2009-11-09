ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Средства на эпидемию: 70% израсходовано», в котором пишет - Министерство здравоохранения (МОЗ) израсходовало 70% суммы, выделенной правительством на борьбу с эпидемией гриппа. Исходя из того, что в целом на противоэпидемиологические меры Кабмин предусмотрел 500 млн. грн., сумма потраченных средств составляет около 360 млн. грн.

http://delo.ua/biznes/rynki/sredstva-na-epidemiju-izrashodovano-133607/

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Также «Дело» в материале «Лугансктепловоз» собираются снова продавать» пишет – Фонд госимущества планирует заново выставить на приватизацию «Лугансктепловоз», акции которого вернули Украине российские собственники. Приватизация «Лугансктепловоза» состоится в 2010 году. По мнению директора Центра экономического и политического анализа Александра Кавы, единственной украинской группой, которая сейчас имеет возможность скупать активы, является «Приват»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/luganskteplovoz-sobirajutsja-snova-prodavat-133605/

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«Дело» в публикации «Президент сэкономил 6 млрд. грн. на зарплатах бюджетников» пишет – в пятницу парламент одобрил изменения в закон о госбюджете на 2009 год, предусматривающие выделение средств на повышение социальных стандартов для населения. Заместитель министра финансов Владимир Матвийчук считает, что Банковая не предусмотрела средств на повышение зарплат намеренно. По его словам, на увеличение пенсий Кабмину придется изъять из бюджета до 800 млн. грн. В то же время благодаря президенту удастся «сэкономить» 6 млрд. грн. на повышении зарплат бюджетникам. Такую сумму, по словам Владимира Матвийчука, должен был изыскать Кабмин, чтобы поднять минимальную зарплату до 744 грн. Стоит отметить, что оклады бюджетников в любом случае вырастут с 1 декабря, однако только до 669 грн. — такой рост заложен в бюджет-2009…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/prezident-sekonomil-6-mlrd.-na-zarplatah-133606/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» расплатился в долг» пишет – в пятницу НАК "Нафтогаз Украины" рассчиталась с Россией за поставленный в октябре газ за счет конвертации специальных прав заимствования (SDR), полученных от МВФ. В монополии отмечают, что других вариантов найти деньги не было: финансовое состояние компании ухудшается из-за неплатежей потребителей и сокращения добычи газа. А эксперты уверены, что уже в январе "Нафтогаз" ожидает очередной кризис расчетов – SDR не хватит, чтобы выкупить весь необходимый газ у "Газпрома"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1271629

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты определились с понятиями» пишет – печатные издания могут лишиться рекламных бюджетов табачных и алкогольных компаний. Несмотря на запрет ее размещения со следующего года, издатели рассчитывали обойти ограничения, зарегистрировавшись как специализированная пресса. Но в случае утверждения законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде в минувшую пятницу, компании лишатся и этой возможности…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1271611

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Наличность внесли в черный список» пишет – Верховная Рада ужесточила контроль за финансовыми операциями – теперь в отмывании доходов, полученных преступным путем, будут подозреваться все лица, осуществляющие сделки на сумму от 100 тыс. грн. в наличной валюте. Эксперты уверены, что это усилит борьбу с незаконными доходами и будет стимулировать перевод средств населения в безналичную форму. Рынок недвижимости ожидают тенизация и стагнация, так как под мониторинг подпадут почти все сделки, прогнозируют его участники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1271624

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Издание «Экономические известия» в публикации «К «Киевстару» зашли с тыла» пишет - ряд операторов связи решили воспользоваться текущим положением дел на рынке интерконнекта (взаимосоединение сетей операторов связи) и сократить свои расходы на оплату трафика, входящего на сеть «Киевстара», перенаправив его через сеть «Укртелекома». Как стало известно изданию, телекоммуникационная компания «Киевстар» обратилась в Нацкомиссию регулирования связи (НКРС) с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась с маршрутизацией трафика на ее мобильную сеть…

http://eizvestia.com/markets/full/4185112

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«Экономические известия» в публикации «Премьер привораживает металлургов» пишут - в минувшую пятницу на базе ММК им. Ильича прошло выездное заседание Кабмина. Девиз заседания был таким: «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». При этом предполагалось, что остаться с «мальчиком» - премьером Юлией Тимошенко - должны собственники основных горно-металлургических активов страны во время и после выборов. За это глава Кабмина много чего им пообещала…

http://eizvestia.com/markets/full/4185118

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«Газета по-киевски» в материале «Пол-Киева прячется от гриппа» пишет - корреспондент издания прогулялся по Киеву в выходной день – с началом эпидемии гриппа людей на улицах стало в два раза меньше. Нет привычного ажиотажа выходного дня в супермаркетах и на рынках. Скучают продавцы в модных бутиках. На вещевых базарах еще достаточно людно: киевляне докупают вещи на зиму, но стараются сделать это быстро. Страх подхватить вирус подавляет «шопоголизм». В связи с отменой массовых мероприятий непривычно пустыми казались Майдан и Крещатик. Даже в аптеках очереди исчезли, хотя лекарств, по словам фармацевтов, теперь достаточно…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/09/071048.html

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Издание «Сегодня» в публикации «У Ющенко заговорили о переносе выборов на 30 мая» пишет – заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов не исключает введения чрезвычайного положения в стране, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа…

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14092418.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Расплата за досрочность» пишет – ипотечный, автомобильный и любой другой кредит можно будет вернуть банку досрочно и совершенно бесплатно, без штрафов. Такой законопроект рассматривает Госдума России…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/09/218350

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Издание «Известия» в публикации «В ноябре цены начнут расти с нуля» пишет – инфляция в России в ноябре составит 0,2-0,3%. С таким прогнозом выступил первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев. То есть, цены сдвинутся с мертвой точки. Как ранее сообщил Росстат, в октябре инфляция оказалась нулевой, как и в предыдущие два месяца. Но тенденция нулевого роста цен не может прослеживаться бесконечно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135055/

(УНИАН)