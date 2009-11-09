Сегодня в России начинается вакцинация против гриппа A/H1N1

Сегодня в пяти регионах России - Московской области, Алтайском крае, Тюменской, Брянской и Воронежской областях - начинается вакцинация против вируса гриппа A/H1N1.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения и соцразвития РФ, на первом этапе вакцинация охватит работников служб жизнеобеспечения (ЖКХ, водоснабжение, электрообеспечение, связь). С конца ноября – медработников, учителей, студентов 5-6 курсов медвузов. Следующим этапом будет проходить вакцинация остальных категорий населения по группам риска по развитию тяжелых форм заболевания (люди, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, беременные женщины, дети).

В России разработаны, проведены через доклинические, клинические испытания и зарегистрированы 4 вакцины, которые во время испытаний показали свою эффективность и полную безопасность. Правительство России выделило 4 млрд. рублей (около 130 млн. долл.) на закупку первых 43 млн. доз вакцины.

Отмечается, что если человек уже сделал прививку от сезонного гриппа, то ему все равно нужно вакцинироваться от гриппа А/H1N1, так как вакцина против сезонного гриппа включает в себя три других актуальных штамма и не защищает от гриппа, вызываемого вирусом А/Н1N1. Указанные прививки следует проводить с интервалом минимум 1 месяц в соответствии с инструкциями по применению вакцин.