Анонс на 9 ноября

12-30 - Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с делегацией Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает официальный сайт Президента.

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15-00 - Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабмине

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- Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра, 9 ноября, посетит с рабочей поездкой Луцк. В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО намерена посетить областную инфекционную больницу, после чего в облгосадминистрации состоится расширенное совещание по вопросам проведения в регионе безотлагательных мероприятий по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ и выполнения соответствующих решений правительства.

После совещания планируется подход Ю.ТИМОШЕНКО к прессе.

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11-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний);

15-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

Нужна аккредитация. Телефон: 278-24-64.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Реформирования газового сектора или банкротство НАК “Нефтегаз Украины?”. В пресс-конференции примут участие: Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; советник Президента Украины по энергетическим вопросам Иван Дияк; президент Киевского международного энергетического клуба ”Q-club” Александр Тодийчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-00 - Пресс-конференция на тему: “Есть ли эпидемия “свиного гриппа” в Украине?”. Украинские ученые выразят свое отношение к “эпидемии свиного гриппа” в стране. В режиме он-лайн будут представлены результаты исследований анализов украинцев - “больных свиным гриппом”, которые провел Всемирный Центр гриппа в Лондоне. Участники: вице-президент Украинской федерации специалистов по народным и нетрадиционным методам оздоровления человека и окружающей среды Людмила Жукова, профессор, доктор физико-математических наук Михаил Курик; профессор доктор биологических наук Владимир Горчаков, президент Ассоциации деловых кругов у Украины Антон Савов и другие (ул.. Семашко, 13).

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9 -10 ноября в Варшаве состоится очередное заседание консультационного комитета Президентов Польши и Украины, которое станет юбилейным 20-м с момента основания такой формы сотрудничества в 1993 году. В заседании также примут участие представители украинских и польских министерств и ведомств.