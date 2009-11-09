Тимошенко: ситуация с гриппом и ОРВИ стабилизировалась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабилизации в Украине ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с миссией Всемирной организации здравоохранения, которая изучает эпидемическую ситуацию в Украине.

«Уже есть первые позитивные признаки. Если на 4 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ составляло 127,254 тыс. человек, то на 8 ноября - 32,448 тыс.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр сообщила, что в 17 регионах страны эпидемический порог остается превышенным. «В других 10 регионах уровень заболеваемости не достиг эпидемического порога и пошло на спад количество заболеваемости», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за 9 месяцев 2009 года гриппом и ОРВИ заболели 5,316 млн. человек против 6,279 млн. человек - за 9 месяцев 2007 года, когда отмечался наиболее высокий уровень заболеваемости простудными заболеваниями. «Это говорит о том, что абсолютно своевременные меры дали результаты», - считает она.

Глава правительства также привела статистику смертности в результате гриппа и пневмонии, в соответствии с которой в октябре 2009 года уровень смертности на 15% ниже октября 2007 года, когда в результате осложнений от гриппа умерли 688 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, на 9 ноября в Украине от последствий гриппа и ОРВИ умерли 155 человек, в том числе за последние сутки -11 человек.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализировано с начала эпидемии 48 тыс. 972 человека, за последние сутки - 3 тыс. 994 чел., из которых в реанимации находятся 446 лиц.