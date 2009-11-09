В случае победы Тимошенко или Януковича ВР не будет распущена

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в случае победы Юлии ТИМОШЕНКО или Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах парламент Украины не будет распущен.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсантъ Украина».

Отвечая на вопрос о том, что многие кандидаты заявляют о необходимости роспуска парламента и готов ли В.ЛИТВИН, став Президентом Украины, работать с нынешним составом ВР, он подчеркнул, что «до выборов нужно принять решение об отмене партийных списков». «И поверьте, все народные избранники будут ходить на работу, как дети в первый класс», - сказал спикер. По его словам, в таком случае «парламент будет работать, и распускать никого не придется».

Как считает В.ЛИТВИН, если проводить парламентские выборы при нынешнем законе, то состав ВР «обновится максимум на 20%». «Что это изменит? Я не разделяю точку зрения тех, кто говорит, что придет и разгонит. Пусть попробуют!», - подчеркнул он.

По мнению В.ЛИТВИНА, «единственное, что в таком случае можно прогнозировать наверняка, - это войну». «Если победит ТИМОШЕНКО, то Партия регионов не даст ей распустить Раду, и наоборот», - добавил спикер.

В.ЛИТВИН уверен, что в случае избрания его Президентом Украины обязательно парламент отменит закон о выборах по закрытым партийным спискам. «Извините, но или Верховная Рада за это проголосует, или я найду возможность, чтобы она не работала. Ибо я, как Президент, буду иметь наибольшую поддержку людей и смогу действовать любым законным способом», - подчеркнул он.