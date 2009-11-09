Тимошенко проведет совещание в Волынской ОГА
12:40, 09 ноября 2009Разное
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И посетит инфекционную больницу
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Луцк.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Волынскую областную инфекционную больницу, а в облгосадминистрации проведет совещание по вопросам применения в регионе неотложных мер по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областному телевидению, после чего премьер-министр вернется в Киев.
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