Тимошенко проведет совещание в Волынской ОГА

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Луцк.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Волынскую областную инфекционную больницу, а в облгосадминистрации проведет совещание по вопросам применения в регионе неотложных мер по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областному телевидению, после чего премьер-министр вернется в Киев.