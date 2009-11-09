Супрун подала документы в ЦИК

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации ее кандидатом в президенты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Л.СУПРУН вместе с документами внесла необходимый залог в размере 2,5 млн. грн.

Кроме того, необходимый залог внес мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК, который в пятницу, 6 ноября, подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Также в ЦИК заметили, что лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО подала в ЦИК залог лишь в размере 1900 грн.

Кроме того, еще несколько граждан Украины подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами в президенты, но все они не внесли необходимого денежного залога.