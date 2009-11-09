Мельниченко не подавал документы в ЦИК
13:26, 09 ноября 2009Разное
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Но необходимые бланки получил...
Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не подавал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию его кандидатом на пост Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил о желании баллотироваться в президенты. Он сказал журналистам, что взял в ЦИК необходимые бланки для того, чтобы заполнить их на подачу заявления о регистрации его кандидатом.
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