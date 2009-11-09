Ющенко надеется на дальнейшую помощь ВОЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на дальнейшую помощь Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемическим гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководством миссии ВОЗ в Украине.

«Мы полностью открыты для сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, и надеемся на прикладную помощь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Украина полагается на работу экспертной группы ВОЗ в контексте определения последующих шагов в борьбе с эпидемией.

Характеризуя ситуацию в Украине с заболеваемостью гриппом, Президент сказал, что общая динамика достаточно позитивная. Он отметил, что его тревожит политика вакцинации. По словам В.ЮЩЕНКО, «голос экспертов и профессионалов не услышан обществом».

Также, сказал Президент, его беспокоит, что тема лабораторных исследований до сих пор является недоступной для большинства регионов Украины.