ГЛАВНОЕ на 9 ноября (день)

Хроника дня ***

Главные новости первой половины дня: МВФ не даст Украине 4-й транш; ФГИ подтверждает, что на его счет перечислены акции «Лугансктепловоза»; конкурс по продаже "Лугансктепловоза" состоится уже в следующем году; Fitch присвоил облигациям «Нафтогаза» финальный рейтинг «B»; в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 155 человек

Финансы: МВФ не даст Украине 4-й транш

Международный валютный фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов, сказал в интервью Телевидению Рейтер директор- распорядитель МВФ Домининк Стросс-Кан.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце октября подписал закон о повышении минимальных зарплат вопреки возражениям правительства и ключевого кредитора страны, МВФ, полагающих, что для реализации этого решения у страны нет финансовых ресурсов. Решение Ющенко вызвало критику со стороны МВФ.

"Когда люди идут на выборы, решения могут отличаться от тех, что были приняты год назад, когда программа (финансовой помощи Украине) разрабатывалась", - сказал Стросс-Кан.

"Сейчас - особый период, так что, определенно, нам надо подождать результата выборов, чтобы иметь возможность продолжить работу с правительством".

МВФ одобрил Киеву в ноябре 2008 года двухлетнюю программу stand-by на сумму около $16,4 миллиарда и за этот период уже выдал тремя траншами $10,5 миллиарда. В случае выполнения властями условий программы Фонд обещал выделить стране до конца этого года еще $3,8 миллиарда.

Основными претендентами на пост президента Украины являются лидер Партии регионов, экс-премьер Виктор Янукович и нынешняя глава правительства Юлия Тимошенко. Ющенко значительно отстает от них в популярности.

Первый тур выборов запланирован на 17 января 2010 года.

Ющенко обвиняет правительство в том, что МВФ не даст Украине очередной транш кредита

Киев. 8 ноября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство в том, что Международный валютный фонд не даст Украине очередной транш кредита.

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

«Я убежден, что МВФ не даст Украине очередной транш, поскольку это полное игнорирование Меморандума (подписанного с МВФ – УНИАН)», - отметил В.ЮЩЕНКО, прибавив, что Кабинет министров не выполнил пять из шести пунктов своих обязательств, закрепленных в этом документе.

В то же время Президент не видит своей вины через подписание им закона о повышении социальных стандартов, невзирая на призыв МВФ этого не делать.

«Ну, во-первых, я даю ответ на источники (финансирования повышения зарплат и пенсий – УНИАН), которые не осложняют ни работу правительства, ни Международного валютного фонда», - отметил он, напомнив, что внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно нахождения такого финансирования.

Также Президент подчеркнул, что выполнил требование Конституции и законов Украины, обеспечивая человеку базовые социальные стандарты.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что премьер-министр также повышала зарплаты определенным категориям, которые обычно принимают участие в выборах – почтальонам, медикам, и тому подобное. «Это не справедливая социальная политика», - отметил Глава государства. В то же время, как акцентировал В.ЮЩЕНКО, его решение касалось всех людей Украины.

Президент Бразилии призвал БРИК отказаться от доллара Президент Бразилии считает, что странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) следует отказаться от доллара и вести торговые расчеты в своих национальных валютах. "Нам не нужен доллар", - заявил Луис Инасиу Лула да Силва в интервью сегодняшней "Файнэншл таймс".

По словам Да Силвы, у стран БРИК - очень большое будущее (ВИДЕО), им следует акцентировать внимание на положительных сторонах взаимодействия, и успех неизбежно придет.

Следующий шаг в укреплении сотрудничества "четверки" будет сделан на саммите в Бразилии в 2010 году, отмечает ИТАР-ТАСС. По мнению да Силвы, развитию формата "четверки" может помочь история строительства Евросоюза, ведущие члены которого - Франция и Германия - лишь два поколения назад воевали друг с другом. "Мы создадим крепкий альянс в БРИК", - уверен президент.

Да Силва сказал, что он против того, чтобы "государство управляло экономикой". "Государство должно быть сильным именно как катализатор экономического развития", - пояснил он. "В Бразилии проводится здоровая финансово-монетарная политика, вот

почему во время кризиса наш банковский сектор не развалился", - добавил бразильский президент.

Китай выделит африканским странам 10 млрд. долл. займов

Китай в течение ближайших трех лет выделит африканским странам 10 миллиардов долларов в виде льготных займов, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на открытии четвертого китайско-африканского саммита в курортном городе Шарм-эш-Шейх в Египте. "Мы будем помогать Африке наращивать финансовый потенциал", - цитирует Цзябао РИА Новости.

Ожидается, что в ходе трехдневной встречи в верхах политики и бизнесмены из Китая и африканских стран будут обсуждать экономические и другие формы сотрудничества. В частности, Китай интересуется обширным африканским рынком для сбыта своих товаров, а также энергоносителями из африканских государств

Доллар снижается после саммита G20

Доллар снижается в понедельник, поскольку саммит финансовых лидеров "Большой двадцатки" и данные по безработице в США не изменили мнение о том, что американская ключевая ставка останется низкой в течение длительного времени.

Евро приблизился к годовому максимуму против доллара, который упал до минимальной отметки к корзине валют за две недели, сообщает Рейтер.

Некоторые дилеры также говорят, что на доллар повлиял доклад Международного валютного фонда, где сказано, что несмотря на ослабление американской валюты в последние месяцы, она все еще остается "сильной". Однако другие полагают, что это всего лишь оправдание для распродажи доллара.

"Несмотря на то, что уровень безработицы вырос до двузначного показателя, американские акции и другие рискованные активы держатся сравнительно хорошо. В сочетании с докладом МВФ это оказывает давление на доллар", - сказал трейдер из японского банка.

На саммите, состоявшемся в прошедшие выходные, финансовые представители G20 вновь не смогли принять никаких конкретных действий для изменения мировых финансовых потоков. Им также не удалось детально обсудить недавнее снижение доллара.

"Сейчас, когда серия крупных экономических событий завершилась, инвесторы с облегчением поняли, что продавать доллары - это нормально", - сказал трейдер.

Долларовый индекс снизился на 0,6 процента до 75,390. Евро к доллару вырос на 0,6 процента до $1,4972, удерживаясь недалеко от последнего максимума 2009 года - $1,5064.

Фунт стерлингов также укрепился к американской валюте, поднявшись до самой высокой отметки за два месяца - $1,6724.

Азиатские рынки акций выросли в понедельник, благодаря мнению, что в связи с плохой статистикой, стимулирующие меры и низкие ключевые ставки будут действовать еще долгое время.

К иене доллар поднялся на 0,3 процента до 90,14 иены, а евро укрепился к японской валюте на 0,9 процента до 134,64 иены.

Эпидемия: В Украине от гриппа и ОРВИ умерли 155 человек - Минздрав

Число умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине возросло до 155 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за минувшие сутки количество жертв эпидемии увеличилось на 11 человек: 2 - умерли во Львовской области, 2 - в Ивано-Франковской, 2 - в Ривненской, 3 – в Черновицкой, по одному - в Хмельницкой и Винницкой областях.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализировано с начала эпидемии 48 тыс. 972 челвоека, за последние сутки - 3 тыс. 994 чел., из которых в реанимации находятся 446 лиц.

Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидемпорогу 13 регионов. В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1. Ранее Минздрав сообщал о 32 случаях гриппа A/H1N1 и 14 подтвержденных смертей от него.

Ющенко заявляет, что оснований для введения в Украине чрезвычайного положения нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что оснований для введения в Украине чрезвычайного положения нет.

Об этом Глава государства сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

«Я вообще против, чтобы страна замирала, чтобы страна ограничивала свою жизнедеятельность», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы правительство демонстрировало адекватные к ситуации действия, а не «парилось”.

По его словам, еще в апреле месяце текущего года Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в мире началась пандемия гриппа.

Президент отметил, что каждая страна должна была принимать меры для предупреждения эпидемии. «Быть готовой к ней (пандемии – УНИАН) - это обязанность каждого правительства, каждого врача», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, Украина не была готова, не было соответствующих лабораторий для диагностики, тест-систем, не была проведена вакцинация и тому подобное.

Глава государства снова вспомнил то, что Блок Юлии Тимошенко, который возглавляет премьер-министр, свез на свой съезд в Киев людей, в том числе и из тех областей, где уже были зафиксированы смертельные случаи.

Критикуя другие шаги правительства, В.ЮЩЕНКО отметил: «Правительство делало все наоборот от того, что требовала эпидемиологическая ситуация».

Тимошенко: ситуация с гриппом и ОРВИ стабилизировалась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабилизации в Украине ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с миссией Всемирной организации здравоохранения, которая изучает эпидемическую ситуацию в Украине.

«Уже есть первые позитивные признаки. Если на 4 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ составляло 127,254 тыс. человек, то на 8 ноября - 32,448 тыс.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр сообщила, что в 17 регионах страны эпидемический порог остается превышенным. «В других 10 регионах уровень заболеваемости не достиг эпидемического порога и пошло на спад количество заболеваемости», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за 9 месяцев 2009 года гриппом и ОРВИ заболели 5,316 млн. человек против 6,279 млн. человек - за 9 месяцев 2007 года, когда отмечался наиболее высокий уровень заболеваемости простудными заболеваниями. «Это говорит о том, что абсолютно своевременные меры дали результаты», - считает она.

Глава правительства также привела статистику смертности в результате гриппа и пневмонии, в соответствии с которой в октябре 2009 года уровень смертности на 15% ниже октября 2007 года, когда в результате осложнений от гриппа умерли 688 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, на 9 ноября в Украине от последствий гриппа и ОРВИ умерли 155 человек, в том числе за последние сутки -11 человек.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализировано с начала эпидемии 48 тыс. 972 человека, за последние сутки - 3 тыс. 994 чел., из которых в реанимации находятся 446 лиц.

Ющенко надеется на дальнейшую помощь ВОЗ в борьбе с пандемическим гриппом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на дальнейшую помощь Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемическим гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководством миссии ВОЗ в Украине.

«Мы полностью открыты для сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, и надеемся на прикладную помощь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Украина полагается на работу экспертной группы ВОЗ в контексте определения последующих шагов в борьбе с эпидемией.

Характеризуя ситуацию в Украине с заболеваемостью гриппом, Президент сказал, что общая динамика достаточно позитивная. Он отметил, что его тревожит политика вакцинации. По словам В.ЮЩЕНКО, «голос экспертов и профессионалов не услышан обществом».

Также, сказал Президент, его беспокоит, что тема лабораторных исследований до сих пор является недоступной для большинства регионов Украины.

16 государств решили оказать Украине помощь в связи с эпидемией гриппа

По состоянию на 9 ноября в ответ на обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в 16 странах мира принято решение о предоставлении нашему государству гуманитарной помощи.

Об этом сообщили УНИАН в штабе Министерства иностранных дел Украины по предотвращению распространения эпидемической ситуации в Украине.

В частности, решения о предоставлении нашему государству гуманитарной помощи на государственном и правительственном уровне приняли 13 стран - Австрия, Грузия, Израиль, Эстония, Китай, Ливан, Литва, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Польша, Венгрия; на ведомственном уровне – 3 (Словакия, США, Хорватия).

В ближайшее время ожидается принятие решений на правительственном уровне еще в 2 государствах – Болгарии и Латвии.

Объемы уже полученной и заявленной правительственной помощи от Австрии, Эстонии, Китая, Литвы, Словакии и Венгрии составляют 1 млн. 85 тыс. долларов США и 386 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, в Украине 30 октября была объявлена эпидемия гриппа. Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидпорогу 13 регионов.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализированы с начала эпидемии 48 тыс. 972 человека, за последние сутки - 3 тыс. 994 человека, из которых в реанимации находятся 446 человек.

Число умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине - 155 человек.

Ранее Минздрав сообщал о 32 случаях гриппа A/H1N1 и 14 подтвержденных смертей от него.

Фондовый рынок: Конкурс по продаже "Лугансктепловоза" состоится уже в следующем году

Конкурс по продаже возвращенного в государственную собственность пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" состоится, скорее всего, уже в следующем году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ).

Как отметили в пресс-службе, ФГИ технически не успевает до конца этого года организовать и провести конкурс по продаже "Лугансктепловоза". "Для организации проведения подобного конкурса нужно как минимум три месяца", - отметили в Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, в Фонде государственного имущества сегодня подтвердили, что на его счет перечислены акции ОАО «Лугансктепловоз». Ранее регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины). Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

ФГИ подтверждает, что на его счет перечислены акции «Лугансктепловоза» В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) подтверждают, что на его счет перечислены акции ОАО «Лугансктепловоз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, официальное уведомление о зачислении акций «Лугансктепловоза» на счет Фонда госимущества было получено вечером в пятницу, 6 ноября.

Как сообщал УНИАН, регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины). Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз». 23 марта 2007 года фонд признал УК «Брянский машиностроительный завод» победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ТЭК: Fitch присвоил облигациям «Нафтогаза» финальный рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1,595 млрд. долл. с погашением 30 сентября 2014 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» вслед за рассмотрением окончательной документации по облигациям.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что рейтинг возвратности активов по еврооблигациям находится на уровне «RR4».

Агентство отмечает, что облигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от правительства Украины (рейтинг «B»/прогноз «Негативный»).

Отметим, долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») «Нафтогаза» в иностранной и национальной валюте присвоен рейстинг «CCC» с «Негативным» прогнозом.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единственный listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.

19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию – обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также вела переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,1 млрд. долл., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Украина и Литва договорились об экспорте электроэнергии

Оператор литовских энергосетей Lietuvos Energija заключил контракт на поставку электроэнергию в Литву в 2010 году с компанией Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), которая входит в состав холдинга, созданного госпредприятием "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding AG (Швейцария).

Об этом сказано в пресс-релизе, обнародованном на официальном сайте литовского оператора.

"Это результат еще одних успешно завершившихся переговоров с целью обеспечения поставок электроэнергии после закрытия Игналинской АЭС", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента рыночного администрирования Lietuvos Energija Эдвардаса ВАЖГЕЛЫ.

Lietuvos Energija по контракту с Ukrenergy Trade сможет приобрести до 735 млн. кВт/ч электроэнергии, а если потребуется – и больше, отмечается в пресс-релизе.

Lietuvos Energija в рамках подготовки к свободному рынку электроэнергии подписала контракт о закупке электроэнергии с Eesti Energia (Эстония), с белорусским концерном «Белэнерго», также ведутся переговоры с поставщиками из России.

Lietuvos Energija будет продавать электроэнергию, приобретаемую у Ukrenergy Trade, через биржу. В 2010 году на рыночных условиях у производителей в Украине, Латвии, Эстонии, Скандинавских странах, России и Белоруссии будет закупаться около 35% необходимой Литве электроэнергии.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding создали совместный холдинг в 2008 году в рамках договоренностей о формировании международной структуры для организации торговли электроэнергией в странах Европы и совместной реализации инвестиционных проектов в энергетике.

Korlea Invest Holding AG 1 сентября 2008 года учредил управляющую компанию совместного холдинга - Ukrenergy Holding AG (Швейцария). "Укринтерэнерго" 25 ноября 2008 года после получения всех необходимых разрешений и согласований стало владельцем 52% акций Ukrenergy Holding. Korlea Invest Holding AG владеет 48% акций компании.

Korlea Invest Holding передал в совместный с "Укринтерэнерго" холдинг собственные компании в Венгрии, Польше, Чехии, Словении, Словакии и Украине, в том числе 95% акций Ukrenergy Trade, а также контракты на поставку электроэнергии конечным потребителям (промышленным предприятиям) в Европе.

Литва при вступлении в ЕС обязалась закрыть Игналинскую АЭС в конце 2009 года. Первый энергоблок АЭС был выведен из эксплуатации 31 декабря 2004 года. Станция должна быть полностью остановлена в конце нынешнего года. Вместе с тем, в результате закрытия станции в стране возникнет энергодефицит.

За полгода чистый долг "Газпрома" увеличился на 31%

Сумма чистого долга "Газпрома" увеличилась за 1 полугодие 2009 года на 31 проц и составила 1,3 трлн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на отчет компании.

По состоянию на конец 2008 года, чистый долг составлял 1,01 трлн рублей. Рост долга объясняется, главным образом, увеличением долгосрочных займов, а также переоценкой привлеченных долгосрочных и краткосрочных займов, выраженных в иностранной валюте.

"Газпром" за полгода сократил прибыль на 48%

Чистая прибыль по МСФО ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, сократилась в первом полугодии 2009 года на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 296,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Выручка "Газпрома" за этот период сократилась на 6,6% - до 1,639 триллиона рублей. Общая чистая прибыль "Газпрома"по МСФО в первом полугодии составила 305,76 миллиарда рублей против 609,35 миллиарда рублей в 2008 году .

Транспорт: Возбуждено дело против служащих Киевского метрополитена

В городе Киеве работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц коммунального предприятия «Киевский метрополитен», которые по завышенным ценам закупили запасные части для вагонов метро и оборудование для станций метрополитена, чем нанесли ущерб городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 (превышение власти или служебных полномочий и служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Новым шефом Opel может стать немец Руководство американского автогиганта General Motors, решившее сохранить Opel в качестве своего дочернего предприятия, хотело бы назначить на пост главы европейского подразделения немецкого топ-менеджера. Об этом вчера сообщила «Немецкая волна

Руководство американского автогиганта General Motors (GM) хотело бы по возможности назначить на пост главы европейского подразделения Opel представителя Германии. Как сообщает агентство dpa, поиски ведутся среди немецких топ-менеджеров.

Ветеран GM Боб Луц, которого называли среди возможных кандидатов на этот пост, даже если и будет назначен, сразу же уйдет в отставку, как только будет найден немецкий менеджер, утверждает издание Wall Street Journal. В Детройте полагают, что назначение на важный пост немца позволит улучшить отношения с правительством Германии, обострившиеся в результате отказа от продажи Opel.