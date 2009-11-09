ВОЗ: опыт Украины в борьбе с А/H1N1 будет полезным

Руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Юкка ПУККИЛА подчеркивает, что опыт Украины в борьбе с эпидемией гриппа А/H1N1 будет полезным для других стран.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом он сказал во время встречи экспертов ВОЗ с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

«Эти результаты важны не только для Украины. Сейчас все взгляды прикованы к вашей стране. Опыт Украины поможет улучшить реагирование других стран на этот грипп», - сказал Ю.ПУККИЛА.

Миссия ВОЗ прибыла в Киев 2 ноября по приглашению украинской стороны для оценки эпидемической ситуации относительно заболевания гриппом в нашей стране. В состав делегации входят опытные эпидемиологи, вирусологи и инфекционисты.

Во встрече приняли участие руководитель миссии ВОЗ, начальник Отдела готовности и реагирования на стихийные бедствия Европейского регионального бюро ВОЗ Ю.ПУККИЛА, эксперт ВОЗ, специалист по интенсивной терапии Королевского госпиталя Лейсестера Саймон МЕРДЕЛ, координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель ПРООН в Украине Оливье АДАМ, представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО и руководитель Бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ.