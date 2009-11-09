Польша не будет принимать спецмеры на границе с Украиной

Государственная санитарная служба Польши (GIS) не планирует ужесточать противоэпидемические мероприятия на границе с Украиной.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель GIS Томаш МИШТАЛ.

«Ситуация (на границе) останется такой, как была», - сказал он.

По словам Т.МИШТАЛА, пограничники в пунктах пропуска продолжат направлять людей с признаками заболевания гриппом и ОРВИ, в больницы.

В то же время он сообщил, что за последнюю неделю в Польше на 100% возросло количество заболеваний гриппом и ОВРИ по сравнению с показателями прошлого года, и пояснил это благоприятной для распространения вирусов погодой.

„Причина такая же, как в Украине: влажно, дождь. Мороз не убивает вирусы”, - сказал Т.МИШТАЛ.

По его данным, за последнюю неделю в Польше заболели 10 тысяч человек.

Т.МИШТАЛ также сообщил, что за последнюю неделю количество подтвержденных случаев заболевания A/H1N1 в Польше возросли до более 210 человек с около 190. Представитель GIS заверил, что болезнь у всех пораженных этих вирусом проходит в „мягкой форме”.

Как сообщал УНИАН, Пограничная служба Польши может применить дополнительные мероприятия на границе с другими государствами из-за эпидемической ситуации по рекомендации GIS.

Польские власти считают сезонный грипп опаснее гриппа A/H1N1, от которого с момента его появления в стране в мае этого года не погиб ни один из поляков.