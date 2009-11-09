Минздрав: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине пошла на спад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Украине, где в конце октября была объявлена эпидемия, постепенно сокращается, сообщил первый заместитель министра охраны здоровья Украины Василий Лазоришинец. "В последние дни количество пациентов, которые заболевают за сутки, постепенно уменьшается", - сказал Лазоришинец на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, если ранее каждые сутки заболевало более 100 тысяч человек, то в субботу заболело 50 тысяч человек, а в воскресенье - 32 тысячи человек.

Первый заместитель министра отметил, что своевременно предпринятые меры по введению карантина в стране позволили на 55% снизить заболеваемость среди школьников и на 40% - среди студентов.

В то же время, сказал Лазоришинец, в стационарах в настоящее время находится 48 тысяч 972 человека, их них 446 человек находятся в реанимации (в отделениях интенсивной терапии), в воскресенье 50 человек находились на искусственной вентиляции легких. "К сожалению, мы утратили 155 наших сограждан за период эпидемии, в том числе 10 беременных женщин и четверых детей", - сказал первый заместитель министра охраны здоровья.

По его словам, потери от гриппа сопоставимы с потерями в европейских странах. Так, по информации украинского посольства в Великобритании, там также от последствий гриппа и ОРВИ на данный момент зафиксировано 155 летальных исходов.