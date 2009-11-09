Украина подала заявку в ВОЗ на вакцину от гриппа A/H1N1

Украина подала заявку в ВОЗ на вакцину от пандемического гриппа A/H1N1 и рассчитывает при помощи этого препарата в будущем обезопасить группы риска среди населения, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый замминистра охраны здоровья Украины Василий Лазоришинец.

Шестьдесят пять случаев гриппа A/H1N1 лабораторно подтверждено на Украине, 14 человек умерли от свиного гриппа. "Украина подала заявку в ВОЗ для того, чтобы нам предоставили эту вакцину", - сказал Лазоришинец. По его словам, стратегия вакцинации будет состоять в том, чтобы вакцинировать, прежде всего, группы риска (беременные женщины, маленькие дети, хронические больные, медицинские работники и т.д.). "Это будет где-то 6-7 миллионов человек", - сказал он, добавив, что, по прогнозам санитарной службы, в целом необходимо вакцинировать 25-30% населения для того, чтобы появился коллективный иммунитет к пандемическому гриппу. Первый замминистра охраны здоровья также сообщил, что пока еще нет решения ВОЗ о выделении Украине вакцины против пандемического гриппа. Однако в министерстве уверены в положительном решении этого вопроса. По словам чиновника, продолжается процесс регистрации вакцины на Украине и этот процесс завершится на протяжении месяца. Он сообщил, что вакцина будет распространяться бесплатно.