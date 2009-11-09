Яценюк считает себя «серьезным игроком» на выборах

Кандидат на пост Президента Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает себя «серьезным игроком» на предстоящих президентских выборах, против которого борется как Партия регионов, так и Блок Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Против меня борются две клановые группы - это Партия регионов и БЮТ. Иногда складывается впечатление, что у них общий штаб», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, «регионалы» и «бютовцы» с помощью схемы «рейтинг у ЯЦЕНЮКА падает не почасово, а посекундно» хотят влиять на сознание украинцев.

При этом, заявил лидер «Фронта перемен», «национальные лидеры на рейтинг не смотрят. Рейтинг будет виден непосредственно на выборах». «До 17-го числа (день выборов 17 января 2010 года) они (Партия регионов и БЮТ) будут активно бороться с третьим серьезным игроком», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«Все предыдущие выборы в Украине были, как правило, между двумя политиками. Тут появился третий. Что делают, когда появляется третий? Двое объединяются и его активно выталкивают. Вы увидите очень много интересной социологии, интересных новостей о третьем кандидате», - сказал он.

Таковы сегодня правила политической борьбы в Украине, констатировал А.ЯЦЕНЮК, добавив, что «нужно бороться». «Если залез в танк…., ехать надо, целиться и стрелять», - сказал он.