ЦИК "не пустила" в президенты 7 граждан

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в Президенты 7-ми гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

Так, ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Президенты Виктору ПИЩИКОВУ, Леониду КУЛИЧЕНКО (повторно), Оресту ШЕВЧУКУ (он не достиг необходимого согласно закону о выборах Президента 35-летнего возраста), Оксане ЧУБКО, Евгению АНДРУХИВУ, Федору ОЛЕСЮКУ и Николаю ГАБОРУ.

У всех претендентов были ненадлежащим образом оформлены документы и не был внесен необходимый согласно закону денежный залог – 2,5 млн. грн. Однако представитель Патриотической партии Украины Н.ГАБОР внес денежный залог в размере 25 грн.

Как сообщалось, по состоянию на 9 ноября ЦИК официально зарегистрировал шестнадцать кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ и Александра МОРОЗА.