Тимошенко: Мобилизационный резерв требует обновления

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости пересмотра и обновления запасов мобилизационного резерва в Госкомрезерве Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Волынской областной государственной администрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что когда она ознакомилась со списком запасов мобилизационного резерва, то обнаружила в них противогазы для лошадей. «Где эти кони, и где эти противогазы для них…?», - отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что обновление мобилизационного резерва на сегодняшний день является одной из первостепенных задач правительства. «Теперь я думаю, что мы будем совсем по-другому подходить к той части мобилизационного резерва, которая как раз касается именно эпидемий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.