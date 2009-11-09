РФ на этой неделе направит Украине гуманитарную помощь

Россия на этой неделе направит в Украину гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня глава Министерства здравоохранения и соцразвития России Татьяна ГОЛИКОВА сообщила журналистам.

«Буквально на этой неделе, я думаю, либо в середине, либо во второй половине, мы направим соответствующий груз, который включает в себя 200 тыс. упаковок «Арбидола», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

По ее словам, помощь Украине будет абсолютно безвозмездной.

Как отметила Т.ГОЛИКОВА, в настоящее время Минздравсоцразвития России совместно с МЧС и Минфином готовят проект распоряжения об оказании соответствующей гуманитарной помощи Украине, которая будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Министр также не исключила, что Россия, возможно, поможет Украине и с вакциной против гриппа А/H1N1, когда определится с собственной потребностью.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября пресс-служба правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сообщила, что Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцину против гриппа A/H1N1.

«В.ПУТИН проинформировал свою украинскую коллегу, что, начиная с февраля следующего года, по мере увеличения объема собственного производства Россия будет готова начать поставки на Украину соответствующей вакцины», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства РФ, В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО договорились о проведении российскими и украинскими специалистами совместной работы по исследованию штамма вируса гриппа, выявленного в Украине. В.ПУТИН отметил, что российская сторона будет готова поставить для этого необходимое оборудование, или при необходимости провести соответствующие исследования на своей территории.

Также В.ПУТИН сообщил, что готов направить в Украину 200 тыс. упаковок противовирусного лекарственного средства „Арбидол”.