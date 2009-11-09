СНБО: Кабмин должен разработать график вакцинации
В течение недели...
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА призывает Кабинет министров разработать график прививок против пандемического гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время совещания в Секретариате Президента Украины.
По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, такое поручение также содержалось в указе Президента Украины о мерах по предотвращению распространения гриппа в Украине.
Секретарь СНБО отметила, что соответствующий график следует разработать в течение недели.
В частности, по ее словам, соответствующий график должен определять, какое количество вакцины необходимо каждому из регионов Украины и в какие сроки должна быть проведена вакцинация.
В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что по этому поводу должно быть соответствующее решение Министерства здравоохранения.
Президент добавил, что ответственным за него должен быть Главный государственный санитарный врач.