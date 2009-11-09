Анонс на 10 ноября

Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Херсонскую область.

Юлия Тимошенко с рабочей поездкой посетит Винницкую область.

Выступление и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко в рамках заседания Украинского фармацевтического форума.

При участии министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко состоится открытие VII Международной специализированной выставки «КомунТех-2009».

В УНИАН пресс-конференция на тему: «Как спецслужбы на местном уровне становятся марионетками местных олигархов».

Пресс-конференция представителя американской корпорации «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» Мартина Гарбуза на тему: «О нарушении прав корпорации в Украине».

Пресс-конференция заместителя министра транспорта и связи Украины, главы Государственной администрации связи Николая Гончара на тему: «Итоги работы отрасли связи за 9 месяцев 2009 года и основные задания на 2010 год».

Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку заведений ресторанного хозяйства Киева.

Видеомост Донецк-Киев по вопросам подготовки Донецка к Евро-2012.

В УНИАН пресс-конференция председателя Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталия Яковенко на тему «Украина: испытание первыми холодами - экзамен не сдан. Чего ждать дальше?».

Круглый стол на тему: «Как реформировать медицинскую отрасль Украины?».

Доклад Ирины Кириченко, ведущего юриста ЮФ «Ильяшев и Партнеры», на тему: «Лекарственные средства. Создать и защитить».

10-13 ноября в Киеве состоится VI Международная агропромышленная выставка Агрофорум - 2009.