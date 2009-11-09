ГЛАВНОЕ на 9 ноября (вечер)

Выборы

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в Президенты 7-ми гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

Так, ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Президенты Виктору ПИЩИКОВУ, Леониду КУЛИЧЕНКО (повторно), Оресту ШЕВЧУКУ (он не достиг необходимого согласно закону о выборах Президента 35-летнего возраста), Оксане ЧУБКО, Евгению АНДРУХИВУ, Федору ОЛЕСЮКУ и Николаю ГАБОРУ.

У всех претендентов были ненадлежащим образом оформлены документы и не был внесен необходимый согласно закону денежный залог – 2,5 млн. грн. Однако представитель Патриотической партии Украины Н.ГАБОР внес денежный залог в размере 25 грн.

Как сообщалось, по состоянию на 9 ноября ЦИК официально зарегистрировал шестнадцать кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ и Александра МОРОЗА.

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Финансы

Международный валютный фонд (МВФ) готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Такое разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной содержится в сообщении представительства МВФ в Украине, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что глава Миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ в интервью, обнародованном на сайте МВФ, заявила, что благодаря реализации программы удалось стабилизировать чрезвычайно сложную экономическую ситуацию в Украине. Эта стабильность играет определяющий вес в обеспечении благосостояния украинского народа.

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, в свою очередь, в интервью «Ройтерс» отметил важность достижения в Украине полного консенсуса, включительно с исполнительной ветвью власти, который является необходимым для успешного внедрения экономической программы, поддерживаемой финансированием со стороны МВФ, на будущее. «Как мы говорили, МВФ готов к сотрудничеству с властью Украины, едва лишь будет обеспечен такой консенсус», - отмечается в сообщении.

В представительстве МВФ УНИАН подчеркнули, что МВФ в вопросе сотрудничества с Украиной никоим образом не привязывается к дате президентских выборов, и все будет зависеть только от того, как быстро украинской власти удастся достичь вышеуказанного консенсуса.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

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Кабинет министров Украины передал функции по регулированию деятельности бюро кредитных историй от Министерства юстиций Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Это предусмотрено постановлениями КМУ №1174-00 и №1174 от 4 ноября.

Так, Кабмин признал утратившим силу постановление №1174 от 7 декабря 2005 года, которым Минюст признавался уполномоченным органом государственного регулирования деятельности бюро кредитных историй.

При этом КМУ внес изменения в перечень органов лицензирования, согласно которым функции по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю, возлагаются на Госфинуслуг.

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Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет о том, что слова исполнительного директора МВФ Доминика СТРОСС-КАНА о прекращении сотрудничества МВФ с Украиной до окончания президентских выборов были ошибочно интерпретированы в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

Ссылаясь на свой телефонный разговор с Д.СТРОСС-КАНОМ, Г.НЕМЫРЯ сказал: «Он утверждает, что его интервью, которое он дал во время встречи с министром финансов Большой двадцатки в Шотландии, было ошибочно интерпретировано».

По его словам, представитель МВФ уверил, что фонд заинтересован в продолжении сотрудничества с Украиной, однако это будет сделано после того, как представители украинской власти достигнут между собой консенсуса по поводу дальнейшей реализации программы сотрудничества. Среди основных проблем в этом направлении, по словам Г.НЕМЫРИ, МВФ называет недавно принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины закон о повышении социальных стандартов.

Вице-премьер заявил, что завтра будет созван мониторинговый комитет уполномоченных представителей правительства, Нацбанка и Президента Украины, на котором будут обсуждаться возможности дальнейшего сотрудничества с МВФ.

По словам Г.НЕМЫРИ, о неправильной интерпретации слов Д.СТРОСС-КАНА пресс-служба МВФ также намерена сделать свое заявление.

Как сообщал УНИАН, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине сегодня обнародовало разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором подчеркивается, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти. «Как мы говорили, МВФ готов к сотрудничеству с властью Украины, едва лишь будет обеспечен такой консенсус», - отметил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН в интервью «Рейтер».

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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш кредита является следствием безответственной деятельности главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, политическая борьба в Украине, к сожалению, приобрела признаки доминирования политической ненависти своих оппонентов до такой степени, что в результате этого страдает украинская экономика и украинское общество.

Вице-спикер вспомнил политический анекдот: “Когда одного государственного деятеля спросили, готов ли он на определенные действия, которые приведут к проблемам жизни граждан Украины, тот ответил, что если исчезнет его политический оппонент, то пусть будет”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в последнее время ситуация перешла в ту стадию, когда философия борьбы политических оппонентов приводит к решениям, противоречащим национальным интересам.

Вице-спикер проинформировал, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил письмо в МВФ, в котором раскритиковал деятельность правительства. “Именно этим письмом Президент создал предпосылку для решения МВФ об отказе в выделении последнего транша”, - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО напомнил, что ранее Президент отказался встретиться с делегацией миссии МФВ, которая посещала Украину, потом подписал закон о повышении социальных стандартов и направил письмо МВФ, где поставил под сомнение способность правительства эффективно распорядиться средствами очередного транша.

“Таким образом, последние решения МВФ предопределены исключительно деятельностью Виктора ЮЩЕНКО, и с грустью можно констатировать, что он добился определенного результата и помог главному политическому оппоненту на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО. Но цена такой помощи может быть слишком серьезной для украинской экономики, украинского общества и Украины в целом”, - сказал вице-спикер.

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Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о выделении 610 млн. евро для поддержания макрофинансовой стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, планируется, что средства будут выделены в два этапа. Так, объем выделения средств в сумме 110 млн. евро уже прошел согласование, и единственным условием его предоставления является продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Другая часть средств в сумме 500 млн. евро должна пройти согласование в Европарламенте.

По словам Г.НЕМЫРИ, Украина надеется на предоставление указанных средств в конце 2009 – начале 2010 гг.

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В Сводный бюджет Украины в октябре текущего года поступило акцизного сбора с произведенных в Украине товаров 1,798 млрд. грн., что на 80% больше соответствующего прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Отмечается, что рост поступлений акцизного сбора в октябре т.г., сравнительно с аналогичным периодом 2008 года, состоялся за счет:

увеличения поступлений акцизного сбора с ликеро-водочной продукции на 27,7% (+ 93,7 млн. грн.) – до 432,1 млн. грн.;

винодельной продукции на 28,7% (+ 8,4 млн. грн.) – до 37,9 млн. грн.;

пива – на 73% (+ 49,1 млн. грн.) – до 116,2 млн. грн.;

табачной продукции – на 134% (+ 528,0 млн. грн.) – до 920,9 млн. грн.;

транспортных средств – на 13,9% (+ 1,4 млн. грн.) – до 11,8 млн. грн.;

бензинов моторных – на 107,3% (+ 106,5 млн. грн.) – до 205,8 млн. грн.;

других нефтепродуктов – на 33,2% (+ 17,1 млн. грн.) – до 68,7 млн. грн.

Сообщается также, что в январе – октябре т.г. в Сводный бюджет Украины мобилизовано акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 14 023 млрд. грн., что на 67,6% больше, чем за соответствующий период 2008 г.

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Межбанк

Сегодняшние торги по паре гривня - доллар стартовали с отметок 8,1200/8,1700 грн./долл., к полудню цены составили 8,1713/8,2050 грн./долл. и на момент закрытия скорректировались на уровне 8,1700/8,2000 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте компании «Укрдилинг».

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2800/0,2830 грн./рубль, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2820/0,2850 грн./рубль. Торги по евро стартовали с отметок 12,1458/12,2206 грн./евро. К 11:00 цены слегка поднялись (12,1800/12,2255 грн./евро) и на момент закрытия торговой сессии цены вышли на 12,2435/12,3035 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 13:29 - (12,2700/12,3067 грн./евро), а минимальный средний – в 10:00 (12,1458/12,2206 грн./евро).

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Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,38% – до 628,25 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 54 млн. 320 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,05% – до 1561,02 пункта. Общий объем торгов составил 30 млн. 464 тыс. грн.

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ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» получила от Министерства энергетики Алжира и Алжирского государственного агентства по использованию углеводородных ресурсов (ALNAFT) аттестационный сертификат на право участия в тендерах на разработку месторождений углеводородов на территории Алжирской Народной Демократической Республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания таким образом продолжает реализацию стратегии, направленной на диверсификацию источников поставок энергоносителей в Украину.

Компания отмечает, что срок действия данного аттестационного сертификат составляет 3 года.

Решение о предоставлении сертификата было принято после соответствующего анализа и оценки документации, которая была предоставлена НАК «Нафтогаз Украины», и засвидетельствовало возможность компании разрабатывать проекты по добыче углеводородов на территории Алжира.

Справка УНИАН. Алжир имеет значительные запасы углеводородов. Страна занимает 14 место в мире по запасам нефти (12,3 млрд. барр.) и 8 место в мире по запасам природного газа (4,6 трлн. куб. м). Нефтегазовая отрасль является одной из основных в экономике страны.

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В 2010 г. иностранные банки готовы инвестировать в украинскую угольную промышленность 6,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, правительство в следующем году делает основной акцент на привлечении в отрасль внешних инвесторов. Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в проекте бюджета, который правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады, 6,5 млрд. грн. заложено на модернизацию угольной промышленности. «Мы сегодня провели переговоры с иностранными инвесторами. Мы имеем подтверждение о намерении ряда иностранных банков кредитовать угольную промышленность на 6,5 млрд. долл. под государственные гарантии», - сообщила глава комитета.

Кроме того, сегодня подготовлен проект открытия государственно-лизинговой компании, который поможет создать комплекс привлечения инвестиций, в частности в сфере поставок нового горно-шахтного оборудования на украинские предприятия. «Тем самым мы сможем сделать полную реорганизацию отрасли и обновить ее в 2010 г.», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ

По ее мнению, также необходимо реорганизовать государственный сектор угольной промышленности. «Необходимо разделить государственный сектор угольной промышленности на две части: те предприятия, которые могут пройти вертикальную интеграцию, начиная от добычи угля, производства электроэнергии, объединить весь этот цикл; и те предприятия, которые должны создать государственный концерн и полностью оптимизировать там как убыточные, так и прибыльные предприятия путем инвестиций», - считает глава комитета. Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что такая программа прописана и правительство готово ее принимать.

Кроме того, в ближайшие две недели в парламент будет подан новый законопроект, который будет вторым этапом антикризисной программы для горно-металлургического комплекса. «Мы считаем, что это тот шаг, который позволит провести полную модернизацию производства. Когда сегодня мы неконкурентоспособны, когда наши основные средства ГМК изношены более чем на 60%, когда, к сожалению, модернизацию не успели закончить, а некоторые даже не успели ее начать, более двух трети предприятий отрасли, конечно, мы должны сегодня говорить о серьезных реформах», - считает депутат.

То что касается химической отрасли, также необходимы стимулы для модернизации, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

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Государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС» в ноябре направит на утверждение Госатомрегулирования проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа на промплощадке Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) в рамках контракта с американским концерном Holtec Іnternational.

Об этом УНИАН сообщил директор станции Игорь ГРАМОТКИН.

«Проект согласован. Со своей стороны мы внесли определенные поправки, и 25 ноября он будет представлен на утверждение регулятора», - сказал он.

При этом И.ГРАМОТКИН отметил, что контрактом с Holtec Іnternational на государственную экспертизу проекта предусмотрено 3 месяца (120 дней).

«Думаю, что по окончанию экспертизы где-то в апреле сможем приступить к выполнению физических работ на объекте», - сказал директор предприятия.

Он также отметил, что на данном этапе выполнения контракта стоимость его выполнения сохранена на первоначальном уровне - 200 млн. евро. Предложения подрядчика по увеличению стоимости реализации проекта были отклонены ГСП. Тем не менее, отметил И.ГРАМОТКИН, окончательное решение по стоимости проекта будет принято Ассамблеей доноров.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН заявлял, что американский концерн Holtec Іnternational предложил увеличить сметную стоимость ХОЯТ-2 с 200 до 400 млн. евро.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

Проект будет осуществляться в два этапа: проектирование - 16 месяцев, строительство - 36 месяцев. Началу строительства предшествуют инвестэкпертиза, утверждение проекта заказчиком, а также получение лицензии Государственного комитета ядерного регулирования на строительство объекта.

ХОЯТ-2 будет построен как хранилище сухого типа и будет предназначен для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились во время работы ЧАЭС.

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Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-октябре т.г. сократилось на 13,2% или 21 млрд. 135,6 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 138 млрд. 984 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. выработка электроэнергии выросла на 1,7% или 257,8 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2008 года, до 15,045 млрд. кВт/ч.

За десять месяцев текущего года тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 18,5% или 12 млрд. 734,5 млн. кВт/ч – до 55,971 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 9,8% или 7,339 млрд. кВт/ч – до 67 млрд. 886,6 млн. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 15,2% или 1 млрд 12,7 млн. кВт/ч – до 5 млрд. 634 млн. кВт/ч.

Впервые за текущий год негативную динамику по выработке показали ГЭС и ГАЭС, сократив производство за отчетный период на 0,5% или на 46,1 млн. кВт/ч – до 9 млрд. 491 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8% или 3,438 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6% или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

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В январе-октябре т.г. потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 12% или 18,534 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 135,962 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 12,7% или 15,843 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2008 года – до 108,927 млрд. кВт/ч.

В октябре т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями сократилось на 1,6%, по сравнению с октябрем 2008 года, – до 11,293 млрд. кВт/ч.

В январе-октябре т.г. промышленные предприятия сократили потребление электроэнергии на 22,6% или 15,121 млрд. кВт/ч – до 51,903 млрд. кВт/ч, транспортные предприятия – на 19,9%, до 6,732 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые потребители – на 4,2%, до 14,369 млрд. кВт/ч.

В то же время объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 8,3% или 2,128 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, – до 27,839 млрд. кВт/ч.

Незначительно нарастили потребление также сельхозпредприятия – на 0,4% или 10,1 млн. кВт/ч – до 2,745 млрд. кВт/ч.

В целом, доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, сократилась с 53,7% до 47,7%, населения – выросла с 20,6 до 25,6%.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5%, по сравнению с 2007 годом, – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6% или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.

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Автопром

Главным поставщиком автобусов по программе «Школьный автобус» будет Луцкий автозавод (новое название предприятия – «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луцке.

«Как мы и договаривались, главным поставщиком, потому что имеет сертификат для производства школьных автобусов, будет Луцкий завод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила надежду, что программа «Школьный автобус» в Украине будет реализована до конца текущего года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для выполнения программы «Школьный автобус» ЛАЗ может увеличить количество работников на своем предприятии.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2009 г. акционеры ОАО «Луцкий автомобильный завод» (входит в состав Корпорации «Богдан») на собрании внесли изменения в устав общества, согласно которым новый устав будет зарегистрирован с новым названием предприятия – Публичное Акционерное Общество «Автомобильная Компания «Богдан Моторс».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

По итогам 2008 года корпорация увеличила выпуск легковых авто на 63,4%, по сравнению с 2007 годом, до 88,316 тыс. штук, автобусов на 16,1% - до 3,775 тыс. штук.

Уставный капитал ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» составляет 1,082 млрд. грн. и распределен на 4 326 890 612 простых именных акций.

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Транспорт

КП «Киевский метрополитен» опровергает обвинения относительно нарушений в сфере государственных закупок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Отмечаем, что закупки «Киевским метрополитеном» товаров и услуг проходили и проходят в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении КП.

По данным предприятия, по состоянию на 15.00 9 ноября КП «Киевский метрополитен» не получало постановление об возбуждении прокуратурой города уголовного дела.

При этом пресс-служба «Киевского метрополитена» официально заявляет, что «многочисленные проверки контролирующих органов, которые начались в ноябре прошлого года после повышения тарифов на проезд до 2,00 грн., и продолжаются до сих пор, не засвидетельствовали ни «разоблачения служебных лиц», ни «завышенных цен», ни «нанесения убытков городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.».

Напомним, по сообщению Департамента связей с общественностью МВД Украины, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц коммунального предприятия «Киевский метрополитен», которые по завышенным ценам закупили запасные части для вагонов метро и оборудование для станций метрополитена, чем нанесли ущерб городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.

Прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 (превышение власти или служебных полномочий и служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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На 3 дня отменено курсирование поезда № 9/10 Киев-Одесса в связи с тем, что с 10 по 12 ноября т.г. будут проводиться путевые ремонтные работы на железнодорожном перегоне Крыжополь-Рудница в Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ полностью отменяется курсирование ежедневного поезда №9/10 Киев-Одесса. То есть 9, 10, 11 ноября поезд не будет отправляться из Киева, а 10, 11, 12 ноября – из Одессы. Также по 13 ноября отменено курсирование в обоих направлениях беспересадочных вагонов Хмельницкий - Санкт-Петербург.

Кроме того, 10-12 ноября изменится время отправления и прибытия поезда №131/132 Хмельницкий – Симферополь. Из Хмельницкого поезд отправится 10 ноября в 12.56, в Симферополь поезд прибудет следующим утром в 09.27. Обратно поезд отправится 11 ноября в 11.57., а прибудет в Хмельницкий – в 08.56 на следующий день.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов.

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Чрезвычайные ситуации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА призывает Кабинет министров разработать график прививок против пандемического гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время совещания в Секретариате Президента Украины.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, такое поручение также содержалось в указе Президента Украины о мерах по предотвращению распространения гриппа в Украине.

Секретарь СНБО отметила, что соответствующий график следует разработать в течение недели.

В частности, по ее словам, соответствующий график должен определять, какое количество вакцины необходимо каждому из регионов Украины и в какие сроки должна быть проведена вакцинация.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что по этому поводу должно быть соответствующее решение Министерства здравоохранения.

Президент добавил, что ответственным за него должен быть Главный государственный санитарный врач.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости пересмотра и обновления запасов мобилизационного резерва в Госкомрезерве Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Волынской областной государственной администрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что когда она ознакомилась со списком запасов мобилизационного резерва, то обнаружила в них противогазы для лошадей. «Где эти кони, и где эти противогазы для них…?», - отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что обновление мобилизационного резерва на сегодняшний день является одной из первостепенных задач правительства. «Теперь я думаю, что мы будем совсем по-другому подходить к той части мобилизационного резерва, которая как раз касается именно эпидемий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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Сегодня Кабинет министров планирует завершить перевод денежных средств в регионы Украниы для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луцке после посещения Волынской областной инфекционной больницы.

«Сегодня как раз правительство заканчивает перевод денег, необходимых для того, чтобы создать премиальный фонд для врачей, медицинского персонала, чтобы можно было заплатить им за сверхнормативную работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер не уточнила общую сумму этих средств, отметив, что еще не из всех областей поступили заявки о необходимых объемах средств.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что после перевода в области деньги врачам будут распределяться непосредственно в лечебных учреждениях в зависимости от объемов переработки.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что уже в понедельник, 9 ноября, Кабинет министров выделит средства для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа.

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Доходы компании Roche от продажи препарата „Тамифлю”, который сегодня считается самым эффективным против гриппа, с момента появления нового вируса A/H1N1 в апреле этого года возросли в 10 раз - до около 1 млрд. долл.

По данным Puls Biznesu, благодаря панике среди населения из-за нового вируса гриппа увеличивают свои доходы и прибыли другие фармацевтические компании, которые, кроме лекарств, производят, например, маски.

„Фирма 3M в последнем квартале продала их на 100 млн. долларов, а исполнительный директор компании Пэт КЕМБЕЛ признает, что с мая фабрики едва успевают их изготовлять”, - отмечает бизнес-издание.

Другой мировой гигант Kimberley-Clark (владелец марок Kleenex и Huggies) за этот же период увеличил доходы на 40%.

Издание также вспомнило случай с двумя поляками, задержанными в центре Львова украинской милицией за нелегальную продажу масок. Эти маски они продавали в 10 раз дороже, чем они стоят в Польше.

Puls Biznesu также отметил, что Domestos в недавней своей рекламе использовал тезис, что это средство „убивает вирус гриппа”, а самая популярная поисковая система google создала новый сервис google flu trends, который показывает на карте мира места, пораженные эпидемией гриппа.

Как сообщалось, правительство 46-миллионной Украины заявило о намерении закупить около 1 млн. доз "Тамифлю", половина из которого уже доставлена в Украину.

(УНИАН)