В США запустили первый интернет-аукцион для миллиардеров BillionaireXchange, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Теперь у миллиардеров появилась возможность реализовывать яхты, дорогие машины и фамильные драгоценности, не привлекая излишнего внимания общественности к своей персоне.

Квентин Томпсон,основатель и соучредитель BillionaireXchange, отметил, что купля-продажа элитарного имущества сейчас является довольно популярным видом операций. По мнению Томпсона, его проект займет промежуточную нишу между простыми интернет-аукционами (наподобие Ebay) и роскошными аукционными домами типа Christie`s.

Примечательно, что главным условием для участия в аукционе является так называемая справка о доходах, где минимальная сумма подтвержденных накоплений должна быть не менее двух миллионов долларов.

Добавим, сайт проработал в тестовом режиме 10 месяцев и за это время с его помощью было проведено сделок, общая сумма которых составила $180 млн.

Томпсон добавил, что сотрудники расположенного в Майами головного офиса компании лично помогают клиентам оценить имущество, которое владелец хочет продать, они же отслеживают все этапы сделки.