Яценюк обещает распустить ВР, если станет Президентом

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК в случае прихода к власти обещает распустить Верховную Раду, поскольку считает нынешний состав парламента непрофессиональным и коррупционным.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил вчера вечером на вече в центре Симферополя, на которое собралось около 800 человек.

«Первое, с чего я начну (если стану главой государства): действующий парламент будет распущен. В стране будет избрана новая Верховная Рада на основании нового избирательного закона, где голосование будет за депутата, а не за кота в мешке», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК пообещал «вырвать с корнями и костями» коррупционеров в органах местной власти, которые занимаются «дележкой земли и бюджета». «Если наверху берут, что будут делать внизу? Брать еще больше. Если наверху бардак, что внизу? Полный хаос», - сказал он.