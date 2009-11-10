Киев готов к возобновлению диалога с Москвой на высшем уровне «без предварительных условий»

Об этом в интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО.

«Совершенно очевидно, что для решения любых вопросов нужен диалог. Без общения ничего никогда не решается. Само по себе отсутствие углубленного обмена мнениями не идет на пользу двум странам. Но мы не стоим на месте, работаем дальше на уровне, позволяющем устранять многие практические проблемы, от которых зависит и экономическое взаимодействие, и, скажем, комфортность пребывания граждан двух стран на территории, соответственно, Украины и России», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что возобновление диалога на высшем уровне необходимо. «Президентов избирает народ, и без их мнения, без их участия решать принципиальные вопросы неправильно и вряд ли возможно. Я бы, при этом, не ставил эту проблему только в плоскость каких-то личных взаимоотношений между первыми лицами. Многое зависит от тонкой прослойки советников и помощников наверху, от того, насколько взвешенно они формируют подходы, предлагают решения для руководства страны. Киев к возобновлению такого диалога готов без всяких предварительных условий», - подчеркнул он.

Отметим, во время саммита СНГ в Кишиневе не состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и России. Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что не встретился с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку не имел на это возможности. В частности, на вопрос украинской прессы, почему он не встретился с В.ЮЩЕНКО, который хотел такой встречи, Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Он хотел, а у меня не вышло». Президент РФ сослался на то, что у него другой график, и сейчас его ожидают домашние дела. В то же время подчеркнул, что они поздоровались с В.ЮЩЕНКО, пообщались в рамках заседания глав государств СНГ. «И это тоже неплохо», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что встреча обоих президентов не состоялась из-за позиции российской стороны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО считает, что отношения между Украиной и РФ должны строиться как между США и Канадой.

«Я уверен в одном: для того, чтобы выстраивать отношения на перспективу, нужно понимать друг друга. Хотелось бы, чтобы наши отношения как двух соседних, очень важных друг для друга государств, строились на основе партнерства и взаимного уважения интересов друг друга так же, как это сложилось, скажем, у США и Канады», - сказал К.ГРИЩЕНКО. По его мнению, в силу разного веса этих стран в международной системе, их отношения принято рассматривать как ассиметричные.

«Однако, несмотря на все различия во внутренней организации государств, взаимную зависимость осознают и в Канаде, и в Соединенных Штатах. В их отношениях большую роль играют американские штаты и канадские провинции, имеющие собственные интересы, дополняющие усилия федеральных правительств», - сказал он.

Г.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина и РФ тоже сейчас уделяют много внимания приграничному сотрудничеству.

«Встреча в Харькове (6-7 октября - УНИАН), которую проводили еще Владимир ХАНДОГИЙ и Сергей ЛАВРОВ вместе с губернаторами приграничных областей с украинской и российской стороны, показала, насколько в этом формате заинтересованы региональные власти, ведь перед ними открывается колоссальное поле взаимных интересов и сотрудничества», - сказал посол, добавив, что это и обширные экономические связи, это и общие интересы в области образования, это и транспортные вопросы, вопросы пересечения границы. «Самое главное, - здесь непосредственно затрагиваются интересы простых людей», - отметил он.

Г.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что кроме микроуровня, есть огромный потенциал для взаимодействия и при решении макропроблем, связанных с формированием новой архитектуры европейской безопасности.

«В чем суть инициативы президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА? Что эта инициатива предлагает нового для европейской структуры безопасности, каким образом Украина может включиться в обсуждение этой темы и что она может от этого получить? Все эти вопросы стоят сегодня перед украинской дипломатией. Тема, разумеется, профессиональная, но очень важная и с политической точки зрения. Сама инициатива постоянно уточняется, мы регулярно получаем информацию от наших российских коллег, и сейчас изучаем ее… Это один из важных пунктов повестки дня двусторонних отношений», - сказал он.

Г.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что очень символично, что в очень сжатые сроки после своего назначения новый министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО приехал в Москву.

«Почему? Очевидно, что у нас накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать и искать решения на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. И.о. министра В.ХАНДОГИЙ работал с максимальной отдачей, но все же министр – это совершенно другой уровень, позволяющий выходить на такие политические решения, которые в дальнейшем ведут к системным изменениям, затрагивающим деятельность всех органов власти», - сказал посол. По его словам, важным в этом визите было то, что была налажена конструктивная атмосфера диалога.

«Есть вопросы, где у нас несовпадающее видение проблем, неодинаковые подходы. Но само понимание того, что, будучи разными, мы имеем очень много общего, мне кажется, выкристаллизовалось в ходе этих переговоров», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.