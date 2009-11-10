ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Украине грозит банкротство», в котором пишет - не успела Украина избежать одного дефолта, как возник призрак следующего - из-за условного долга. Объемы условных обязательств украинского правительства сегодня в несколько раз превышают размер прямых государственных обязательств. Впереди - угроза увеличения госдолга до экономически небезопасного уровня. По докризисным подсчетам Счетной палаты, если государство сможет и будет погашать условные обязательства, гарантированные правительством, на уровне 50% и условные обязательства, по которым нет официальных договоренностей, на уровне 30% на протяжении 2006-2015 годов, то при неизменных макроэкономических условиях уровень госдолга на конец 2015 года может достичь 40% ВВП. А если принять во внимание и все расходы по чужим обязательствам, которые вынуждено нести правительство во время нынешнего кризиса, то угроза дефолта Украины становится все ощутимее и страшнее…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ukraine-grozit-bankrotstvo-133664/

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Также «Дело» в материале «Украинскую экономику сняли с долларовой иглы» пишет – решение Международного валютного фонда о переносе предоставления кредита Украине в размере $4 млрд. на 2010 год поможет Национальному банку поддержать гривню. Главным негативным последствием разрыва сотрудничества между Украиной и МВФ в этом году является отсутствие реальных средств на покрытие огромной дыры в бюджете, которую эксперты оценивают в 75-90 млрд. грн.

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/ukrainskuju-ekonomiku-snjali-s-dollarovoj-133668/

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«Дело» в публикации «По делу об украденных миллионах банка «Надра» разыскиваются четверо» подает интервью замгенпрокурора Виталия Щеткина, который рассказал изданию о ходе расследования наиболее резонансных уголовных дел в финансовой сфере…

http://delo.ua/dengi/banki/po-delu-ukradennyh-millionah-banka-nadra-razyskivajutsja-chetvero-133653/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Реакция замещения» пишет – вчера стали известны подробности контракта о продаже украинской электроэнергии в Белоруссию. Она будет замещать в энергобалансе белорусскую, а та в свою очередь – экспортироваться в Литву через компанию Ukrenergy Trade, что позволит ей и белорусскому "Белэнерго" заработать до $287 млн. Эксперты отмечают, что в случае проведения аукционов по продаже электроэнергии эти средства могли бы получить украинские генерирующие компании, а через них – угледобывающие предприятия…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272212

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Очищение банкротством» пишет – кризис платежеспособности привел к тому, что предприятия стали активнее использовать процедуру банкротства для ухода от погашения задолженности или получения от банков более выгодных условий реструктуризации кредитов. В отличие от прошлых лет, в 2009 году путем банкротства пошли многие крупные компании, а самой проблемной оказалась сфера розничной торговли, развивавшаяся на заемные средства. Но банки не собираются прощать долги и активно привлекают суды для предотвращения фиктивных банкротств и вывода активов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272204

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк не сходит с курса» пишет – действия Национального банка по снижению гривневой ликвидности привели к уменьшению денежной массы с начала года на 47,56 млрд грн. В центробанке не намерены увеличивать рефинансирование банков, борясь за стабильность курса гривни. Но отсутствие ликвидности и рост убытков не позволяют банкам начать кредитование предприятий. Поэтому, по словам банкиров, тенденция сокращения производства продлится минимум до марта 2010 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272209

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Издание «Экономические известия» в публикации «Молоко подорожало до минимума» пишет - стоимость закупки молочного сырья значительно ниже прошлогодней. И это несмотря на традиционное для осени сезонное повышение цен. Переработчики уверяют, что за качественное молоко платят высокую цену. Тем не менее, чиновники не исключают возможности администрирования ценообразования путем внедрения минимальных цен на продукцию животноводства…

http://eizvestia.com/markets/full/4185205

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«Экономические известия» в публикации «Сумерки в ГУАМ» пишут - дружба бывших советских республик держится на честном слове Белого дома. Сегодня в Тбилиси будут подписаны итоговые документы, принятые по результатам четвертого заседания Парламентской ассамблеи ГУАМ. Широкий перечень вопросов не уничижает перспектив этого межгосударственного проекта, которые представляются весьма сомнительными. Созданная в октябре 1997 г. организация (для уменьшения энергетической зависимости Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, а позже и Узбекистана от России, а также для увеличения транзита энергоносителей по маршруту Каспий - Кавказ - Европа), изначально получившая поддержку у США, демонстрирует свою неэффективность…

http://eizvestia.com/state/full/4185201

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«Газета по-киевски» в материале «Киевляне устали не платить по счетам» пишет – проверив, на сколько снизились суммы в октябрьских платежках, издание выяснило, что более 90% столичных жителей готовы платить за коммунальные услуги, даже не дождавшись решения суда…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/10/075134.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Выплаты по вкладам «Укрпромбанка» отсрочены» пишет – обещанная с 17 ноября выплата депозитов вкладчикам «Укрпромбанка» (их по решению НБУ передают в «Родовид Банк») начнется не ранее 23 ноября, сообщила изданию руководитель пресс-службы «Родовид Банка» (РБ) Анна Клименко…

http://www.segodnya.ua/news/14092914.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Что такое SDR и как за счет него рассчитались с Газпромом…» пишет - Кабмин нашел выход, как рассчитаться с Россией за октябрьский газ - за счет специальных прав заимствования МВФ. Использование SDR отнюдь не означает, что долг «Нафтогаза» не вырос…

http://economics.unian.net/rus/detail/25577

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Акции вместо экономики» пишет – мировая экономика едва начала выкарабкиваться из рецессии, а фондовые рынки уже принесли инвесторам десятки и сотни процентов дохода и готовы продолжить рост. Его главный двигатель — дешевые деньги…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/10/218477

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Издание «Известия» в публикации «Украина вновь играет на трубе» пишет – накануне президентских выборов Украина устроила "игру в газовую войну" с Россией. Киев в последний момент оплатил октябрьские поставки российского газа, но дал понять, что оплаты за ноябрь может и не быть. Заодно президент Виктор Ющенко попросил Евросоюз помочь ему подкорректировать соглашения с Россией, подписанные этой зимой. В минувшую пятницу "Нафтогаз" перечислил $478,7 млн., хотя еще за неделю до этого Киев предупредил, что с оплатой газа возникли проблемы. У самого "Нафтогаза" денег не оказалось. Их искали по всему миру, а найти смогли, только запустив руку в неприкасаемый запас, хранящийся в МВФ (Международном валютном фонде). Ющенко, говоря о пересмотре газовых контрактов, мягко говоря, лукавит. Никаких денег Киеву пересмотр договоров не даст. Ведь еще в сентябре на встрече премьеров Путина и Тимошенко было решено освободить Украину от уплаты штрафов, а газпромовский транзит предоплачен до I квартала будущего года включительно исходя из контрактных объемов. Почему Ющенко манипулирует фактами, понятно. Скоро выборы…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135089/

(УНИАН)