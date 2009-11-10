Число больных гриппом в Украине превысило миллион

Число умерших от последствий гриппа и ОРВИ на Украине возросло до 174 человек, а количество заболевших уже превысило миллион человек, говорится в обнародованных в понедельник вечером данных Минздрава, сообщает РИА Новости.

Эпидемия гриппа была объявлена в Украине в конце октября, выявлен также т.н. "свиной грипп". В понедельник днем Минздрав сообщал, что от гриппа и ОРВИ скончались 155 человек. Лабораторно подтверждены 65 случаев гриппа A/H1N1, 14 из них - с летальным исходом.

Наибольшее количество умерших от гриппа и ОРВИ - во Львовской и в Ивано-Франковской областях (74 и 25 человек соответственно).

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 1 миллион 31 тысяча 597 человек, в том числе за последние сутки 62 тысячи 350 человек. Госпитализированы с начала эпидемии 52 тысячи 742 человека, за последние сутки - 3 тысячи 887 человека, из которых в реанимации находятся 334 человека.

Данные о заболеваниях "свиным гриппом" Минздрав в своих сообщениях не приводит.

Население Украины составляет 46 миллионов человек.