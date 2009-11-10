ЦИК "закрыла двери" для кандидатов в президенты

С сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия не будет принимать документы на регистрацию кандидатов на пост Президента.

В соответствии с Календарным планом проведения президентских выборов, подача документов завершилась 9 ноября в 24.00.

Также с сегодняшнего дня ЦИК не будет принимать документы для регистрации уполномоченных представителей кандидатов в президенты. Срок приема указанных документов также завершился вчера.

При этом до 11 ноября включительно кандидаты в президенты, которым было отказано по определенным причинам в регистрации, могут повторно подать свои документы. Центральная избирательная комиссия 13 ноября завершит регистрацию кандидатов на пост главы государства, а до 18 ноября включительно должен быть обнародованный полный перечень кандидатов на пост Президента в газетах “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр”.