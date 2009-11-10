Главное на 10 ноября (день)

Хроника дня

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Экономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов как только настоящий документ поступит в Секретариат главы государства.

Об этом в эфире «5-го канала» заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики СП.

«Мы сегодня контактировали с Аппаратом Верховной Рады. К сожалению, документ пошел по длинному кругу. Сейчас он опять находится в комитете бюджетном, а отношение бюджетного комитета к данному закону известно. Не знаю, как долго он там пробудет, хочется, чтобы он как можно скорее пришел, вернулся к Президенту», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также заверил, что на протяжении суток настоящий документ будет подписан, поскольку «в нем нет никаких сложностей, документ чрезвычайно простой». «В документе три цифры, которые необходимо закрепить как закон, и начать немедленно задним числом, хочу это подчеркнуть, как в законе сказано, с 1 ноября выплаты людям повышенных зарплат и повышенных пенсий, самым бедным слоям населения», - отметил А.ШЛАПАК.

6 ноября Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере. Так, с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 гривни, а для нетрудоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. гривен.

Законом на покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрено выделить 717 млн. гривен, увеличить субвенции местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен. Эти средства предлагается направить на социальные цели за счет уменьшения на соответствующую сумму финансирования на обслуживание внутреннего госдолга.

Финансы

НБУ: Убытки украинских банков составили 18,2 млрд. грн.

Убытки украинских банков по итогам января-октября 2009 года составили 18,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Доходы банков за указанный период составили 119,8 млрд. грн., в том числе процентные доходы – 101,7 млрд. грн., комиссионные – 13,6 млрд. грн.

Расходы банков составили 138 млрд. грн., из них процентные расходы – 56 млрд. грн., отчисления в резервы – 51,7 млрд. грн., комиссионные расходы – 2,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 ноября т.г. собственный капитал банков составил 126,9 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 86,9% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,3%; эмиссионная разница – 5%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 13,4%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения, – 0,1%; результаты текущего года – «минус» 14,3%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,1%.

Обязательства банков по состоянию на 1 ноября 2009 года составили 748,7 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 203 млрд. грн., или 27,1% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 112,8 млрд. грн., или 15,1%.

Срочные средства физических лиц составляют 154,6 млрд. грн., или 76,2% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,4 млрд. грн., или 23,8%.

По состоянию на 1 ноября 2009 года активы банков составили 875,6 млрд. грн., общие активы – 974,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,1%.

По состоянию на 1 ноября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе 173 банка (93,5% от общего количества банков, имеющих лицензию) представляют собой акционерные общества, из них 96 банков (или 51,9%) – открытые акционерные общества, 4 банка (2,2%) – закрытые акционерные общества, 72 банка (38,9%) – публичные, 1 банк (0,5%) – частное), 12 банков (6,5%) – общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находятся 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 – по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Киевляне оплатили в бюджет Украины свыше 44,3 млрд. грн. налогов

Киевляне за 10 месяцев текущего года оплатили в Сводный бюджет Украины свыше 44,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

В частности, в январе – октябре 2009 года по налогам, сборам, другим обязательным платежам, которые контролируются ГНА в г. Киеве, в Сводный бюджет Украины налогоплательщиками столицы оплачено 44 миллиарда 384 миллиона 965 тысяч гривен. Эта сумма на 5,8% превышает соответствующий показатель прошлого года и вследствие этого бюджет дополнительно получил 2 миллиарда 442 миллиона 25 тысяч гривен.

При этом, в Государственный бюджет Украины налогоплательщиками оплачено 34 миллиарда 733 миллиона 259 тысяч гривен, что составляет почти 39% всех поступлений Украины. Прирост к показателям в прошлом году составляет 9,6%, или 3 миллиарда 35 миллионов 66 тысяч гривен. Рост поступлений достигнут благодаря налогу на прибыль предприятий – рост на 30,2%, налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров – на 1,1%; акцизному сбору из произведенных в Украине товаров – на 79,7% и т. п.

В бюджет столицы в январе – октябре 2009 года налогоплательщиками столицы оплачено свыше 9,6 миллиардов налогов, сборов и обязательных платежей.

Рыночный сбор будет отменен

Правительство будет добиваться отмены рыночного сбора без замены на дополнительные налоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ по результатам рабочей встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Рыночный сбор, так или иначе, будет отменен. Это окончательная позиция», - подчеркнула народный депутат Украины от БЮТ. По ее словам, правительство намерено инициировать отмену рыночного сбора без замены его на какие-либо дополнительные налоги. Соответствующий совместный законопроект Кабинета министров и парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в ближайшее время будет зарегистрирован в парламенте.

«Сегодня рыночный сбор – абсолютно неэффективный инструмент, доставшийся в наследство от командно-административной системы экономики. Убеждена, что дальнейшее его существование в условиях, когда лишь треть собираемой суммы доходит до бюджета – ничем не оправдано», - подчеркнула она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, из почти 2 млрд. грн. собираемого рыночного сбора в бюджет попадает лишь 490 млн. грн. «Государство не должно и не может быть менеджером «теневого сектора». Эта «кормушка» должна быть ликвидирована несмотря на все попытки заинтересованных лиц в ее сохранении», - сказала она.

ТЭК

Поставки нефти на НПЗ Украины увеличились на 1,6%

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-октябре увеличились на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 9 млн. 192,5 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-октябре украинские НПЗ переработали 9 млн. 162,9 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

В 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19,0% по сравнению с 2007 годом до 10 млн. 213,2 тыс. тонн. НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

Общество

КГГА будет компенсировать малозащищенным половину тарифа на водоснабжение

Мэрия столицы будет компенсировать малозащищенным киевлянам приблизительно половину тарифа на водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, соответствующие изменения установлены распоряжениям столичной администрации.

В связи с возвращением тарифов на тепловую энергию, централизованное отопление и снабжение горячей воды для населения до уровня тарифов, которые действовали до 1 июня текущего года, изменен порядок предоставления адресной безналичной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев населения Киева.

Согласно распоряжению, начиная с 1 октября 2009 г. на период до конца текущего года малозащищенным киевлянам будет предоставляться адресная помощь, которая определена как процент от действующих тарифов, а именно: 48,4% от тарифа по водоснабжению и водоотвода холодной воды и 56,8% от тарифа по водоотводу горячей воды.

Как отмечают в мэрии, плата за коммунальные услуги для социально незащищенных слоев населения Киева определяется как разница между начислениями за коммунальные услуги по тарифам, действовавшим с 1 октября, и адресной безналичной помощью.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,17 грн./долл., продают – по 8,24 грн./долл., курс почти не изменился, по сравнению с 9 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,21 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился, по сравнению с 9 ноября, и сегодня составляет 12,19/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,12-12,28 грн./евро, по продаже – в пределах 12,32-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 ноября, понизился на 0,8% и составляет в среднем 0,2713 грн./рубль, продажи – не изменился - 0,2849 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,283 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., продажи – 8,24 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,13-8,19 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,2% по сравнению с 9 ноября и составляет 12,22/12,37 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,25 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 ноября повысился на 0,5% – до 0,2731 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2852 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2815 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2825-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9903, к евро – 11,972666, к российскому рублю – 0,27696.