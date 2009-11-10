Минздрав: заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на снижение

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают тенденцию к снижению заболеваемости украинцев гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

“Мы достоверно фиксируем то, что количество больных пациентов уменьшается. По сравнению с тем, что было у нас в пиковые дни, – 2-3 ноября. Если тогда у нас было 124-130 тыс. больных, то сейчас от 35 до 50 тыс. То есть, тенденция к снижению есть”, - сказал первый заместитель министра. По его данным, на протяжении последнего времени эпидпорог не превышен ни в одном новом регионе Украины. В целом же эпидпорог превышен в 14 регионах – это 13 областей и город Киев.

Всего, по информации В.ЛАЗОРИШИНЦА, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 1 млн. 31,587 тыс. человек. Из которых 52742 чел. лечатся в стационаре. В то же время он обратил внимание на два позитивных момента: за последние сутки количество пациентов в реанимации уменьшилось на 115 чел., на искусственной вентиляции легких – на 5 чел., а также 13,5 тыс. граждан выписаны из стационара и амбулаторного лечения. От нынешней эпидемии Украина потеряла 174 человека и 19 – за последние сутки: во Львове – 74, Ивано-Франковске – 25, Тернополе – 18, Черновцах – 17.

Как сообщил В.ЛАЗОРИШИНЕЦ, по состоянию на сегодня вирус пандемического гриппа обнаружен и подтвержден у 67 лиц, из которых 14 умерли. При этом заместитель министра подчеркнул, что в случае, если хоть один человек в регионе есть с вирусом пандемического гриппа, то фактически все население региона может иметь этот вирус. “Поэтому лечение при определенных тяжелых формах должно быть по одному протоколу и ведение этих больных абсолютно одинаковым - пандемический ли это грипп, или нет его”, - сказал первый заместитель министра здравоохранения.

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