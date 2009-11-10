В декабре Украину посетит президент Бразилии

В декабре Украину с официальным визитом посетит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СИЛВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО во время пребывания в Полтаве.

Посол совершает ознакомительный визит по городам Центральной и Южной Украины в рамках подготовки официального визита президента Бразилии.

«Президент посетит Киев и Днепропетровск, где нас интересуют космические разработки», - заявил А.Ф.КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Нью-Йорке, комментируя итоги встречи с Луисом Инасиу Лула да СИЛВА, глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам сообщил, что визит Президента Бразилии планируется на первую декаду ноября.