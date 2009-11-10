ГПУ проследит за предоставлением бесплатных медуслуг в Киеве

Министерство юстиции Украины намерено обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проанализировать соблюдение в Киеве законодательства о предоставлении бесплатных медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что мы обратимся с письмом на имя генерального прокурора с тем, чтобы был проведен анализ соблюдения законов. Это как раз тот случай, когда если поступает информация, то прокуратура должна внести предписания управлениям здравоохранения города Киева с тем, чтобы такие инициативы о благотворительных взносах были ликвидированы», - сказал Н.ОНИЩУК, комментируя введение некоторыми медицинскими учреждениями столицы платных услуг для граждан, работающих, но не зарегистрированных в Киеве.

При этом министр юстиции подчеркнул, что граждане, зарегистрированные или работающие, но не зарегистрированные в Киеве, имеют право на получение бесплатных медицинских услуг, поскольку они формируют за счет своих налогов и отчислений местный бюджет, за счет средств которого финансируются медицинские учреждения коммунальной собственности. По словам Н.ОНИЩУКА, Министерство юстиции отказало Киевской городской государственной администрации в регистрации решения, в соответствии с которым устанавливается перечень платных услуг, за исключением тех, которые в соответствии с национальным законодательством не связаны непосредственно с медицинской помощью.

«Мы считаем, что требования медицинских учреждений о так называемых благотворительных пожертвованиях не основаны на положениях законов», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.