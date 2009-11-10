Путин: Таможенный союз заработает к 1 января 2010 г.

Механизмы Единого таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана должны заработать 1 января 2010 года, заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин, открывая заседание государственной пограничной комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ближайшее время мы планируем запустить механизмы Единого таможенного союза. Надеюсь, что они заработают 1 января 2010 года", - сказал В. Путин.

Как подчеркнул глава правительства, нормативно-правовая база для этого должна быть окончательно отработана и должен быть начат перенос государственного контроля на внешний контур единой таможенной территории.

По словам премьера, в период с 1 января по 1 июля 2010-го планируется запустить единые механизмы регулирования внешней торговли, ввести в действие Таможенный кодекс союза, завершить перенос контрольных функций на внешнюю границу Белоруссии, облегчить контроль на российско-казахстанском участке границы.

"Такая интеграция, - продолжил премьер-министр, - потребует более высокого уровня взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов государств-участников Таможенного союза". "Только на основе единых согласованных подходов мы можем создать эффективную систему госконтроля на внешних границах таможенной территории. Поэтому прошу совместно с нашими партнерами сосредоточиться на дополнительном обустройстве общей границы нашего союза", - заявил он.

"На пути создания союза очень много угроз, но это и есть реальная интеграция на постсоветском пространстве", - заключил глава российского кабинета.