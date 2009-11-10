Решение о карантине в Киеве должен принимать сам город

Вопрос о введении в Киеве карантина в связи с эпидемией гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) должен решать главный санитарный врач столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Отвечая на вопрос, когда в столице может быть объявлен карантин, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ сказал: “С этим вопросом надо обратиться к главному санитарному врачу Киева, поскольку только он имеет право принять официальное решение”.

Он подчеркнул, что главным лицом, которое назначает карантин в стране, является главный государственный санитарный врач Украины, а в регионе – главный санитарный врач города или региона.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении в Киеве карантинного режима в связи с эпидемией гриппа.

Свою позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, в частности, тем, что в Киеве - огромное количество приезжих, в том числе из западных регионов. По его словам, ему непонятна причина отказа Главного государственного санитарного врача Украины ввести карантинный режим, в связи с чем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что киевская власть намерена продолжать отстаивать свою позицию.