Власти Киева могут закрыть 13 заведений торговли и общепита

Власти Киева намерены закрыть 13 заведений торговли и общественного питания из-за нарушения их сотрудниками масочного режима во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, указанные 13 заведений получили соответствующие предписания, которые были сделаны по результатам рейдов, проведенных специалистами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы Киева в минувшие выходные.

«Соблюдение масочного режима работниками заведений торговли и общественного питания в условиях эпидемии – это не добровольная, а обязательная мера, призванная предотвратить распространение заболевания населения ОРВИ и гриппом. Мы предупреждали, что будем контролировать соблюдение такими заведениями масочного режима и применять к нарушителям жесткие санкции, от штрафов до закрытия», – прокомментировала действия столичной власти первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Мэрия напоминает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал директоров продовольственных рынков, магазинов и заведений общественного питания строго контролировать соблюдение требований масочного режима всеми сотрудниками. Кроме того, он обратился к киевлянам и гостям города с просьбой не покупать никакой продукции у продавцов, которые не пользуются защитными масками.