ЦИК зарегистрировала Супрун кандидатом в президенты

В документах ошибок нет

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Народно-демократической партии Людмилу СУПРУН кандидатом на пост Президента Украины. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании единогласно. ЦИК не нашла ошибок в документах Л.СУПРУН на регистрацию кандидатом на пост главы государства. Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил Л.СУПРУН удостоверение кандидата в президенты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter