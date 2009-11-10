ЦИК зарегистрировала Супрун кандидатом в президенты
16:36, 10 ноября 2009Разное
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В документах ошибок нет
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Народно-демократической партии Людмилу СУПРУН кандидатом на пост Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании единогласно.
ЦИК не нашла ошибок в документах Л.СУПРУН на регистрацию кандидатом на пост главы государства.
Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил Л.СУПРУН удостоверение кандидата в президенты.
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