ЦИК отказала еще 4 претендентам на президентство
Нет залога и ошибки в документах
Центральная избирательная комиссия отказала четырем гражданам в регистрации кандидатами на пост Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.
ЦИК отказала в регистрации Александру ВАСИЛЮКУ, Григорию ЧЕРНЫШУ, Николаю РОГОЖИНСКОМУ и Марии РОСТЕЦКОЙ.
Комиссия мотивировала свои решения тем, что ни один из этих граждан не внес необходимый по закону денежный залог, также в их документах были выявлены ошибки.
Кроме того, Г.ЧЕРНЫШ подал недостоверные данные в автобиографии о своей партийной принадлежности.
Как отметил в интервью журналистам после заседания заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, по состоянию на 10 ноября ЦИК принял на рассмотрение документы о регистрации кандидатами в Президенты от более 80 граждан. Он подчеркнул, что эта цифра включает также повторные представления граждан после отказа им в регистрации кандидатами.