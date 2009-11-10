ЦИК отказала еще 4 претендентам на президентство

Центральная избирательная комиссия отказала четырем гражданам в регистрации кандидатами на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК отказала в регистрации Александру ВАСИЛЮКУ, Григорию ЧЕРНЫШУ, Николаю РОГОЖИНСКОМУ и Марии РОСТЕЦКОЙ.

Комиссия мотивировала свои решения тем, что ни один из этих граждан не внес необходимый по закону денежный залог, также в их документах были выявлены ошибки.

Кроме того, Г.ЧЕРНЫШ подал недостоверные данные в автобиографии о своей партийной принадлежности.

Как отметил в интервью журналистам после заседания заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, по состоянию на 10 ноября ЦИК принял на рассмотрение документы о регистрации кандидатами в Президенты от более 80 граждан. Он подчеркнул, что эта цифра включает также повторные представления граждан после отказа им в регистрации кандидатами.