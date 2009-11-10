Анонс на 11 ноября

- Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в телефонной горячей линии издания «Комсомольская правда в Украине» и ответит на вопросы граждан.

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Украина без денег МВФ: угрозы и вызовы». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин (ул.Сретенская, 2/8).

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11-00 - Начнется пресс-бранч, во время которого состоится презентация телегруппы, объединяющей каналы – лидеры телевизионного рынка Украины – Новый канал, ICTV, СТБ, QTV, а также телеканалы М1 и М2, кроме того, будет сделано важное заявление для участников медиарынка. Участники: Елена Франчук, Александр Богуцкий, Ирина Лысенко, Владимир Бородянский, Олександр Асаулюк, Валентин Коваль и Андрей Партыка (SkyArtCafe, PinchukArtCenter, ул. Бассейная 1/3-2, блок А, Бессарабский квартал).

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- Группа компаний CredEx приглашает Вас принять участие в «Дне открытых дверей», который состоится 11 ноября 2009 г. В рамках мероприятия представителям СМИ будет продемонстрирована работа современного колл-центра коллекторского агентства, специалисты группы CredEx

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11-00 - Пресс-конференция на тему: “Выживет ли украинская экономика без денег МВФ?”. Приглашены: Сергей Яременко, экс-заместитель главы НБУ; Валерий Новицкий, зам. директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ («ИнтерМедиа консалтинг», ул..Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: “Крестьяне Одесской области будут судиться с Россией, Украиной и Молдовой”. Участники: Игорь Готко, Андрей Коваль (село Самойловка Фрунзевского района Одесской области), Аркадий Бущенко, адвокат; Владимир Яворский, адвокат, Украинский Хельсинский союз; Евгений Захаров, правозащитник, Харьковская правозащитная группа; Вячеслав Цуркан, адвокат, координатор Международной Амнистии (Молдова); Ольга Сивокинь, адвокат (Одесса). Организатор - ОО „Рух”” „Громадське спонукання”.. («ИнформУАН», ул. Семашко 13) Нужна аккредитация. Телефоны: 093-841-19-37, 067-605-75-83.

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13-00 - В редакции газеты «Крещатик» состоится круглый стол на тему: «Динамика автомобильного рынка страны в условиях кризиса». Участники: ген.директор ВААИД Олег Назаренко, ген.директор Авто Интернешнл Елена Дунина, ген.директор АВТ Бавария Александр Тимофеев, директор проекта Maanimo Наталия Шталтовная (ул. Владимирская, 51-б

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13-00 - Международный Фонд Блейзера проведет очередной круглый стол для экспертов и СМИ: «Сотрудничество Украина - США: бизнес без политики?!» . Приглашены: Анатолий Зленко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины; Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины; Евгений Каминский, зав.отделом евроатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений; Леонид Кожара, народный депутат Украины; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центр Разумкова; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Вадим Бодаев, директор Международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (офис компании SigmaBleyzer, Арена-сити, 8 этаж). Аккредитация на месте. Телефоны: 284-12-89, 050-356-36-04.

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14-00 - Круглый стол на тему: «Внедрение технологии «зеленого строительства» в Украине» с целью публичного обсуждения нового законопроекта «О дополнительных мероприятиях уменьшения влияния объектов строительства на окружающую среду». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Участники: народные депутаты Украины, представители Министерств, посольств и иностранных дипломатических миссий в Украине, КМДА, председатели облгосадминистраций, члены Народной Экологической партии, Украинской партии «Зеленая планета» и Партии Зеленых Украины, представители агентства по рациональному использованию энергии и экологии «Арена-Эко», члены Всеукраинского комитета поддержки Программы ООН по окружающей среде, члены Фонда целевых экологических инвестиций, а также ведущие строительные компании Украины (ул. Липская 3). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 585-10-82, e-mail: mashek@unidevelop.com.

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14-00- Круглый стол на тему: “Деньги из резервов Национального банка Украины на компенсационные выплаты населению. Возможности и перспективы”. Организатор - Общественный Совет Украины (ул..Фроловская, 1/6, 3-й этаж, Центр практической философии). Телефон: 066-981-24-50.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция посвященная благотворительному проекту компании Данон-Украина «Актимель спешит на помощь». Компания Данон-Украина во время эпидемии гриппа, предоставляет врачам скорой помощи в восьми западных областях Украины и в г. Киеве значительное количество своей продукции функционального питания "АКТИМЕЛЬ" для поддержки иммунитета людей, непосредственно контактирующих с больными. В пресс-конференции примут участие представители медицинской общественности: президент ассоциации иммунологов Украины Георгий Дранник, врачи скорой помощи, а также представители компании Данон-Украина (ул..Крещатик, 4, конференц-зал).