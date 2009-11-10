КМУ готовится закупить лекарства для 2-й и 3-й волны гриппа

Правительство рассматривает возможность закупки действенных препаратов на случай возникновения второй и третьей волны роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время совещания в Виннице.

«В настоящее время мы как раз отрабатываем, где закупать, какие препараты закупать на случай второй, третьей волны заболеваний», - сообщила она во время выступления главного инфекциониста Винницкой области Ларисы МОРОЗ.

Л.МОРОЗ рассказала, что правительство США сейчас финансирует исследования по новому противовирусному препарату “Терамивиру”. «Этот препарат в несколько раз эффективнее, чем «озельтамивир» («тамифлю»). «Терамивир» имеет меньше побочных эффектов и эффективен в отношении новых штаммов вируса гриппа», - добавила она.

На вопрос Ю.ТИМОШЕНКО о прогнозов ВОЗ в отношении количества летальных случаев в Украине от «свиного» гриппа главный инфекционист Винницкой области ответила: «Я думаю, что они просто не оценивают то, какие у нас принимаются организационные меры, а также самоотверженность врачей, которая выше, чем в европейских странах».

Кроме того, во время совещания Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что вторая волна заболевания гриппом прогнозируется на январь следующего года и третья – в начале марта. «К этому периоду я предлагаю сделать неснижающийся запас медикаментов, которые должны быть в больницах на вторую волну, если ее не будет – хорошо, срок хранения лекарств до 2017 года», - сказала она.

Премьер-министр Украины также отметила необходимость хранения в госрезерве не марли, а уже готовых повязок, которых следует нашить к началу следующих волн гриппа.