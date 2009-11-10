В Донецкой обл. выявлен подпольный склад медпрепаратов

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции выявили подпольный склад медицинских препаратов, в том числе для лечения острых респираторных инфекций и гриппа, на сумму свыше 0,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, одновременно выявлена преступная группа, которая осуществляла незаконный сбыт товаров медицинского назначения иностранного производства без наличия соответствующих разрешительных документов и лицензий. Для реализации медикаментов использовались интернет-магазины, кроме того продукция продавалась через частных предпринимателей по схеме «сетевого маркетинга».

В управлении налоговой милиции отметили, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Украине выявленная преступная группа реализовывала медпрепараты по завышенным ценам в американских долларах.

Так, медпрепараты для лечения и профилактики ОРЗ и гриппа (в частности, «калифорнийского» гриппа А/Н1N1) реализовывались с наценкой, которая в 5 раз превышала предельные оптово-отпускные и розничные цены на медсредства, утвержденные Постановлением Кабинета министров Украины № 333 от 25 марта 2009 г. В частности, аскорбиновая кислота реализовывалась злоумышленниками по цене 200-250 грн. за 60 таблеток.

Из нелегального склада, который размещался в частной квартире жилого дома, налоговиками изъято неоприходованных денежных средств на сумму свыше 15 тыс. грн. (в том числе 1,5 тыс. долларов США), медпрепаратов на сумму свыше 570 тыс. грн., в том числе для лечения и профилактики ОРЗ и гриппа - на сумму 250 тыс. грн.

Следствием также установлено, что часть выявленных препаратов для профилактики и лечения «калифорнийского» гриппа» по своим фармакологическим характеристикам не отвечала назначению.