Экс-заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ убежден, что независимая Украина стала возможна благодаря падению Берлинской стены.

Об этом он сказал на международном круглом столе «20 лет после падения Берлинской стены: достижения и перспективы», организованном Центром международных и сравнительных исследований.

«Мне кажется, что если бы не упала Берлинская стена - не было бы независимой Украины. Это вещи абсолютно взаимосвязаны»,- сказал он.

По мнению А.ЧАЛОГО, Украина как никто заинтересована в том, чтобы в Европе не было разделительных линий. «После президентских выборов, независимо от того, кто будет избран Президентом Украины, у нас будет новая внешняя политика и новая политика безопасности. И сутью этой политики должна стать политика синергии по линии Москва-Брюссель-Вашингтон», - сказал он.

«Мы из страны, которую хотят сделать новой Берлинской стеной, а такие политические силы есть и внутри Украины, и вне Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы генерировать политику объединения Европы», - добавил он.

По словам А.ЧАЛОГО, в этой связи Украина должна быть заинтересована в перезагрузке международных отношений, которые начались по линии Вашингтон-Москва, а также в том конструктивном диалоге, который усиливается по линии Брюссель-Москва. «Единственное, мне кажется, мы самоизолировались во многих случаях, потому что свою внешнюю политику и политику безопасности мы подчинили очень простым формулам, например, сейчас мы практически автоматически присоединяемся ко всем резолюциям по внешней политике ЕС, что в ситуации, которая сложилась, является не совсем адекватным», - считает А.ЧАЛЫЙ.