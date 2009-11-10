Главное на 10 ноября (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: базовая инфляция в Украине в октябре составила 0,8%; "Энергорынок" возьмет в «Ощадбанка» 625 млн. грн. кредита для расчетов за уголь; временным руководителем Opel назначен американец; в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение; в Киеве втрое превышен эпидпорог заболеваемости

ЧП: В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение В Закарпатье объявили штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, ожидают повышения уровня воды в реках.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, ночью и утром 11 ноября по Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные, местами очень сильные дожди.

Кроме того, предупреждают спасатели, на высокогорье Закарпатской области ожидаются сильные осадки с мокрым снегом.

Также в области ожидается усиление юго-восточного ветра в горных районах до 19-24м/с.

В Центре пропаганды также сообщают, что за минувшие сутки на реках Закарпатской области происходило повышение уровня воды на 10-80 см. Поскольку на протяжении следующих двух суток ожидаются дожди, местами сильные, то на реках области прогнозируется постепенное повышение уровня воды на 0,3-1,0 м.

Эпидемия: В Киеве втрое превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ В Киеве с 2 по 8 ноября заболеваемость населения гриппом и ОРВИ увеличилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущей неделей. Переболели гриппом и ОРВИ 60 тыс. 366 чел. (показатель 218,2 на 10 тыс. населения), в 2,7 раза превышен эпидпорог (на 22 тыс. 150 чел.).

Об этом говорится в оперативной информации об эпидситуации в столице, обнародованной Киевской городской санитарно-эпидемиологической службой.

В соответствии с официальными данными, заболеваемость выросла во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. 69,5% (41 тыс. 978 чел.) среди больных - старше 14 лет. За прошлую неделю по городу было госпитализировано 1 тыс. 100 больных гриппом и ОРВИ киевлян, в том числе 208 детей до 14 лет. У 6 пациентов, больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями, лабораторно подтвержден грипп А/Н1N1 в двух референт-лабораториях: ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней" и лаборатории вирусологии и СПИД Центральной санэпидстанции Минздрава Украины. Получены негативные результаты исследования материала от 24 медиков, которые были в контакте с больными, у которых подтвержден грипп А/Н1N1.

Киевская СЭС отмечает, что ситуация в городе напряжена. За неделю было зарегистрировано две смерти больных пневмонией, у которых при жизни был лабораторно выявлен пандемический вирус гриппа А/Н1N1.

СЭС напоминает, что с 30 октября с.г. в городе введены ограничительные меры, приостановлены занятия в школах, вузах, прекращено посещение детских садиков, введен масочный режим, продлено время работы ЛПУ и пр. Для обеспечения своевременного проведения противоэпидемических мероприятий обеспечивается работа специалистов санэпидслужбы в выходные дни. Проводятся проверки объектов Госсанэпиднадзора по вопросам соблюдения противоэпидемического режима, в т.ч. соблюдение масочного режима.

“Эти мероприятия позволили приостановить темпы роста заболеваемости и сделать ситуацию управляемой, о чем свидетельствует уменьшение темпов роста в последние дни недели”, - отмечает санэпидстанция.

Против сезонного гриппа в городе вакцинированы 5 тыс. 131 киевлянин (в прошлом году за этот же период было привиты 4 тыс. 908 киевлян).

Как сообщал УНИАН, по данным Киевской СЭС, по состоянию на 1 ноября в столице превышен эпидемиологический порог на 13,9%.

По словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, по состоянию на 6 ноября в Киеве был зафиксирован лишь 1 случай смерти больного из-за инфицирования гриппом А/Н1N1 – это женщина в возрасте 35 лет.

Власти Киева могут закрыть 13 заведений торговли и общепита

Власти Киева намерены закрыть 13 заведений торговли и общественного питания из-за нарушения их сотрудниками масочного режима во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, указанные 13 заведений получили соответствующие предписания, которые были сделаны по результатам рейдов, проведенных специалистами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы Киева в минувшие выходные.

«Соблюдение масочного режима работниками заведений торговли и общественного питания в условиях эпидемии – это не добровольная, а обязательная мера, призванная предотвратить распространение заболевания населения ОРВИ и гриппом. Мы предупреждали, что будем контролировать соблюдение такими заведениями масочного режима и применять к нарушителям жесткие санкции, от штрафов до закрытия», – прокомментировала действия столичной власти первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Мэрия напоминает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал директоров продовольственных рынков, магазинов и заведений общественного питания строго контролировать соблюдение требований масочного режима всеми сотрудниками. Кроме того, он обратился к киевлянам и гостям города с просьбой не покупать никакой продукции у продавцов, которые не пользуются защитными масками.

Финансы: Базовая инфляция в Украине в октябре составила 0,8% - Госкомстат

Базовая инфляция в Украине в октябре т.г. против сентября составила 0,8%, с начала года – 13,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом, в Госкомстате отметили, что в октябре 2008 года против сентября п.г. базовая инфляция составляла 1,3%, в январе-октябре 2008 г. – 17,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в октябре 2009 г. по отношению к сентябрю составила 0,9%, с начала года – 10,1%, к октябрю 2008 года – 14,1%, в январе–октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,5%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе-октябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 25,8%, в октябре 2008 года к октябрю 2007 года – 23,2%, в октябре 2008 года к сентябрю 2008 года – 1,7%, в январе-октябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 18%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Moody`s по-прежнему допускает понижение рейтингов банка «Надра» Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service продолжило пересмотр рейтингов ОАО КБ «Надра», начатый в феврале текущего года, в связи с неопределенностью будущего банка.

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

В сообщении отмечается, что сегодня Национальный банк и правительство Украины рассматривают решения, касающиеся дальнейшей деятельности банка "Надра". При этом такие решения включают как возможную рекапитализацию банка правительством в случае успешной реструктуризации долгов, так и возможную ликвидацию финансового учреждения.

Как сообщалось, в феврале 2009 года, после введения НБУ в банке «Надра» временной администрации Moody`s понизило рейтинги банка (долгосрочный рейтинг обязательств банка в национальной и иностранной валюте – до "Caa2" с "B2" и рейтинг по национальной шкале до "B3.ua" с "A3.ua") и поставило их на пересмотр для возможного дальнейшего понижения.

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Чистый убыток банка по итогам января-сентября 2009 года составил 1,338 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами «Надра Банка», по состоянию на 1 июля 2009 года, являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В «Надра Банке» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ

Moody`s понизило рейтинги «Укрпромбанка» до «Caa3»/«Caa3.ua» Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги обязательств ООО «Укрпромбанк» в национальной и иностранной валюте с «Caa2» до «Caa3», а по национальной шкале – с «B3.ua» до «Caa3.ua» и поставило их на пересмотр для возможного дальнейшего понижения.

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало после сообщения представителей правительства о том, что депозиты «Укрпромбанка», а также большинство его обслуживаемых кредитов, вероятно, будут переданы «Родовид Банку».

Кроме того, сообщается, что одновременно агентство подтвердило рейтинг краткосрочных обязательств банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости банка «E».

Рейтинговое агентство отмечает, что ожидаемая передача депозитов и активов «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» увеличивает возможные потери для оставшихся кредиторов «Укрпромбанка» и вероятность сценария его ликвидации.

Также в Moody`s считают, что такая передача оставит кредиторов банка с плохими активами, снизит вероятность стабилизации его работы и интерес к нему со стороны потенциальных стратегических инвесторов.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 10,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,136 млрд. грн., обязательства – 12,018 млрд. грн., уставный капитал – 0,836 млн. грн., собственный капитал – «минус» 1 млрд. 795 млн. грн.

Банк закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком 3,7 млрд. грн., прибыль в 2008 году составила 17,912 млн. грн.

Участниками ООО «Укрпромбанк» являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ «Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября т.г. на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

ТЭК: «Энергорынок» возьмет 625 млн. грн. кредита в «Ощадбанка» для расчетов за уголь Кабинет Министров Украины разрешил государственному предприятию «Энергорынок» привлечь по упрощенной процедуре закупок у ОАО «Ощадбанк» услуги по предоставлению кредита в размере 625 млн. грн. для обеспечения расчетов генерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за поставленный уголь.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1177 от 7 октября т.г., текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, деньги, привлеченные ГП «Энергорынок», будут направлены тепловым энергогенерирующим компаниям НАК «ЭКУ» для расчета за уголь, поставленный государственным предприятием «Уголь Украины».

Кабмин также рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики установить алгоритм распределения средств на спецсчетах генкомпаний с учетом необходимости погашения указанного кредита.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь НАК «ЭКУ» Алена ГАРКУША, указанный кредит будет привлечен ГП «Энергорынок» для перекредитования аналогичного кредита, привлеченного предприятием в конце 2008 года в рамках постановления Кабмина №1059 от 26 ноября 2008 года. Тогда средства привлекались для обеспечения оплаты угля, поставки которого увеличились для генкомпаний на фоне экономического кризиса и упавшего спроса на уголь со стороны металлургических предприятий.

«При привлечении данного кредита общий кредитный портфель «Энергорынка» не увеличится. Средства привлекаются для перекредитования по кредиту, привлеченному в 2008 году, срок погашения которого наступает 10 декабря», – сказала она.

А.ГАРКУША также отметила, что кредит привлекается с целью обеспечения стабильных расчетов генкомпаний за уголь государственных угледобывающих предприятий.

Она уточнила, что по состоянию на 1 ноября т.г. задолженность генкомпаний НАК «ЭКУ» за отгруженную угольную продукцию перед «Углем Украины» составляла 878,4 млн. грн. При этом в течение последних трех месяцев генкомпании обеспечивали стопроцентную оплату текущих поставок «Угля Украины», что позволило сократить общую задолженность на 3,2 млн. грн. По итогам октября уровень текущих проплат генкомпаний составил 100,5%.

«Та задолженность, которая сегодня у нас есть (878,4 млн. грн. – УНИАН), фактически равняется месячной поставке угольной продукции», – отметила пресс-секретарь.

Транспорт: Ющенко поручил Стельмаху решить проблемы в авиапроме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ оперативно принять все необходимые меры для решения проблем в авиационной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Перед отлетом в Херсонскую область В.ЮЩЕНКО провел встречу с В.СТЕЛЬМАХОМ и обсудил с ним вопросы экономического развития государства и монетарной политики. Глава государства обратил внимание на вопрос развития авиастроения. В частности, речь шла о безотлагательных мерах по развитию авиастроительной отрасли и финансировании возобновления серийного производства самолетов на ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.

Временным руководителем Opel назначен американец Ник Рейли Исполняющим обязанности главы немецкого автоконцерна Opel назначен менеджер материнской корпорации General Motors (GM), американец Ник Рейли, передает немецкое информагентство DPA. На этом посту Рейли сменит Карла-Петера Форстера. Последний некоторое время назад написал заявление об уходе в ответ на решение руководства GM не продавать Opel консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка. Другие подробности пока не сообщаются.

В начале ноября на заседании правления концерна в Детройте GM было приняло решение не продавать Opel консорциуму Magna-Сбербанк в связи с улучшением деловой обстановки в Европе.

"Магна" потребовала от GM возвратить 100 млн. евро

Руководство канадско-австрийской фирмы "Магна" требует от американского концерна "Дженерал моторс" возвращения финансовых средств, которые были израсходованы ранее в связи с возможной покупкой вместе с российским капиталом германского автопроизводителя "Опель". Об этом сообщил сегодня в интервью австрийской радиостанции ОРФ вице-президент "Магны" Зигфрид Вольф. сообщает ИТАР-ТАСС.

"В действительности, - отметил в этой связи предприниматель, - мы израсходовали огромную сумму, поскольку приходилось решать комплексные задачи по разработке планов реструктуризации "Опеля".

Со ссылкой на информированные источники радиостанция сообщила, что "речь идет о почти 100 млн евро".

Глава Сбербанка РФ не исключает судебного разбирательства с GM

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает разбирательства в суде по поводу срыва сделки по "Опелю".

"Мы проводим консультации с "ДжиЭм", мы вступили в юридические отношения, так как все вопросы должны быть цивилизованно решены", - цитирует председателя правления Сбербанка ИТАР-ТАСС. "Надеюсь, что нам удастся решить эти вопросы вне судебной процедуры, но мы готовы защищать свою позицию и в судах", - подчеркнул Греф. При этом он отметил, что, "кажется, мы имеем все возможности договориться с компанией "Дженерал Моторс" без использования инструментов судебной власти".

3 ноября Совет директоров компании "Дженерал моторс" принял решение не продавать германский концерн "Опель" канадско-австрийской фирме "Магна", выступающей в партнерстве с российскими Сбербанком и "Группой ГАЗ". Исполнительный директор "ДжиЭм" Фритц Хендерсон пояснил, что "предпринимательская атмосфера в Европе улучшилась", а финансовое положение его компании "значительно упрочилось"

Инвестиции в российский автопром могут составить от 9 до 40 млрд. евро

Общий объем инвестиций в российский автопром, в зависимости от сценария, на ближайшие 20 лет может составить от 9 до 40 миллиардов евро, сообщил замглавы Минпромторга РФ Андрей Дементьев журналистам во вторник.

По его словам, речь идет о не только госсредствах, а конечный объем инвестиций зависит от того, какие цели будут реализовываться в отечественной автомобильной промышленности, передает РИА Новости.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сообщал, что Минэкономразвития совместно с Минпромторгом три сценария развития автопрома, все они ориентированы на то, что рынок будет привлекательным, и российский автопром будет развиваться в зависимости от решений, которые примет правительство. По его словам, все будет зависеть от того, будет ли правительство вводить меры таможенно-тарифной защиты для российских автопроизводителей, насколько российское государство готово поддерживать производителей либо участием в капитале, либо субсидированием процентной ставки. В целом сценарий развития этой отрасли ни коим образом не должен ограничивать права потребителей, подчеркнул Шувалов.

Связь: Мировые продажи сотовых в 4-м квартале вырастут на 3%

Мировые продажи мобильных устройств прекратят четырехквартальное падение в последние три месяца года на фоне восстановления глобальной экономики.

Продажи в четвертом "рождественском" квартале вырастут на три процента, что несколько скрасит ожидаемое годовое снижение на 6,9 процента, считают опрошенные Рейтер представители нескольких десятков банков, брокерских и исследовательских компаний.

"Мировая мобильная индустрия выйдет из рецессии в четвертом квартале", - сказал Нейл Мостон из Strategy Analytics.

В то время как индустрия мобильных телефонов переживает не лучшие времена, продажи смартфонов неуклонно растут. Эксперты ожидают рост рынка смартфонов на 20-30 процентов в этом году.

Однако конкуренция в этой сфере производства обостряется, оставляя некоторые популярные бренды "за бортом".

Так, четвертый в мире производитель смартфонов в мире HTC сообщил, что из-за усилившейся конкуренции, приведшей к снижению цен, продажи компании в четвертом квартале 2009 года "просядут" на 15 процентов в годовом исчислении.

"Потребители из Европы и Азии, кажется, по-прежнему тяготеют к недорогим смартфонам и телефонам, оснащенным сенсорным экраном", - сказал аналитик Теро Куиттинен из MKM Partners.

"А это ведет к усилению давления на цены смартфонов, находящихся в более высоком ценовой диапазоне".

"Мы думаем, что Рождество будет намного успешней в этом году", - сказала Каролина Миланеси из Gartner.

"В 2010 (продажи) LG и Samsung будут расти, а Apple действительно упрочится за пределами Соединенных Штатов".

По мнению экспертов, Sony Ericsson и Motorola продолжат терять свои позиции на рынке.

Обе компании представили новые смартфоны, надеясь вернуть утраченную долю рынка, но эксперты считают эти меры недостаточными.

"Я не думаю, что что-то действительно изменится для Motorola и Sony Ericsson до второго полугодия", - прокомментировала Миланеси.