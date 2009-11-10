Ющенко не будет переносить дату выборов
Это тест для общества...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что дата проведения выборов главы государства 17 января 2010 года не будет перенесена.
Об этом он сказал в эфире Херсонской областной телерадиокомпании "Скифия".
"Избиратель должен быть готов прийти 17 января на выборы и выразить свою позицию", - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он подчеркнул, что выборы являются тестом для общества. "Приходит время, когда необходимо определиться в своем выборе, в своей судьбе, в судьбе страны. Поэтому играть в манипуляции или в карантины, или в чрезвычайное положение я не буду", - заявил В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ допускали возможность введения чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией эпидемию гриппа. И.ПОПОВ заявлял, что в этом случае выборы Президента могут состояться одновременно с местными выборами 30 мая.
Однако В.ЮЩЕНКО после этого заявил, что на данный момент нет оснований для введения в государстве чрезвычайного положения.