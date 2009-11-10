Ющенко: КС признает законным повышение соцстандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Конституционный Суд признает конституционным закон о повышении социальных стандартов.

Об этом он сказал в эфире Херсонской областной телерадиокомпании "Скифия".

Президент напомнил, что подписал принятый Верховной Радой закон о повышении соцстандартов, и в соответствии с этим законом правительство должно увеличить размер прожиточного минимума. Однако вместо этого сторонники премьера обратились с представлением в КС.

"Она проиграет, как проиграла до этого, потому что эта позиция незаконная. Минимум должен быть пересмотрен", - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что правительство, которое не поддерживает повышения прожиточного минимума, является преступным.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины приняла этот закон 20 октября. законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека из расчета на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

5 ноября в КС поступило представление 50 депутатов относительно конституционности закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

6 ноября Верховная Рада утвердила поправки в государственный бюджет на 2009 год, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.