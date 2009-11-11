ПР призвала Тимошенко прекратить раздачу госгарантий

Партия регионов призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО прекратить раздачу государственных гарантий.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН ее пресс-службой.

«Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО раздает государственные гарантии налево и направо, не считаясь с тем, какой непосильный долговой груз ложится на бюджеты следующих лет, на плечи налогоплательщиков. Те самые бюджеты, которые являются единственным надежным инструментом вывода страны из кризиса, уже почти наполовину «расписаны» на выплаты по взятым правительством Тимошенко займам и предоставленным государственным гарантиям», – говорится в заявлении.

Партия регионов обвиняет премьер-министра в том, что «многомиллиардные гарантии предоставляются компаниям, приближенным к правящим политическим силам, безвестным иностранным компаниям и так далее, а расплачиваться по ним будут все украинские налогоплательщики. Это своего рода бизнес на кризисе, который усугубляет трудности экономики, бедствия людей».

«Партия регионов требует от правительства прекратить явно коррупционную, бессовестную и незаконную раздачу государственных гарантий. Предел предоставления госгарантий, определенный законом о государственном бюджете на 2009 год, давно перейден: почти 66 миллиардов гривен уже раздало правительство ТИМОШЕНКО, в то время, как разрешено выдать гарантий не более, чем на 38 миллиардов гривен.

Народ Украины не должен отвечать своими деньгами, национальным богатством за авантюрную, противозаконную деятельность правительства ТИМОШЕНКО. Это должны четко осознать и правительство, и участники «гарантийных схем», – заявляют в партии.