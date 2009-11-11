Ученые нашли средство от "свиного гриппа"

Пока люди в страхе перед свиным гриппом скупают защитные маски, противовирусные препараты и делают прививки, ученые находят эффективные и дешевые средства борьбы с вирусом H1N1. Корейские исследователи из Университета Аджу обнаружили, что убить вирус свиного гриппа можно с помощью озонированной воды и соляной кислоты, сообщает k2kapital со ссылкой на газету РБК-daily.

Многочисленные эксперименты и сравнения препаратов показали, что наиболее эффективным и одновременно безопасным средством для дезинфекции помещений является подкисленная вода, пропущенная через озонатор. Корейским ученым удалось полностью очистить пространство с высокой концентрацией вируса H1N1, просто распылив озонированную, слегка подкисленную воду. Крайне важно, что данное средство опасно лишь для вирусов, но начисто лишено побочных эффектов для человека. Никаких аллергических реакций иди вредных экологических выбросов в ходе испытаний отмечено не было. Ученые подчеркивают, что озонированная вода по своим антивирусным характеристикам превосходит традиционные противовирусные средства и химикаты, однако себестоимость ее при этом в десятки раз ниже.

Рецепт изготовления «оружия» против свиного гриппа крайне прост и может быть воспроизведен в любой биохимической лаборатории. Авторы разработки под руководством профессора Хана Юма пропустили обычную водопроводную воду через озонатор, очистив ее и насытив таким образом ионами кислорода, а затем смешали обогащенную воду с небольшим количеством соляной кислоты. В ходе тестирования озонированной, смешанной с соляной кислотой в различных пропорциях водой ученые обнаружили, что HСl требуется совсем немного — всего 7 г кислоты на тонну воды изменяет pH жидкости с 7 на 4, то есть повышает ее кислотность на три единицы. Такая вода дезактивирует вирус, распадаясь при этом до молекул простой воды и не оставляя токсичных следов.

Как поясняют исследователи, отрицательно заряженные ионы хлора оказывают стерилизующее воздействие на вирус, а высокая кислотность завершает процесс его дезактивации. И хотя подкисленная вода сама по себе обладает антибактериальным и противовирусным воздействием (что хорошо известно еще с древних времен, когда лучшим средством от простуды считался чай с лимоном или горячее красное вино), обогащение воды озоном усиливает эффект. Концентрация озона в воде всего 10 мг/л в сотни раз улучшает результаты стерилизации. В течение пяти минут после рассеивания озонированной и подкисленной воды в помещении погиб не только H1N1, но и еще 430 тыс. вирусов, обитавших в среде комнаты. А когда ученые довели концентрацию озона до 20 мг/л при pH, равном четырем, вместе с вирусами гриппа погибли устойчивые к дезинфекции кишечные палочки E coli.

«Чтобы проверить воздействие жидкости на человека, в среду, кишащую патогенными вирусами, мы внедрили человеческие яйцеклетки. — говорит профессор Юм. — Результаты нас не разочаровали: в то время как под воздействием озонированной воды вирусы гибли или полностью утрачивали способность к возбуждению инфекций, человеческие клетки сохранили способность активно размножаться даже после воздействия подкисленной и озонированной воды. Мы считаем, что устойчивость клеток к озонированной воде объясняется антиоксидантной защитой, которая в обычных условиях предохраняет их от разрушения ионами кислорода. У вирусов же подобного противоокислительного механизма нет, поэтому они быстро погибают под воздействием озона».

При этом, анализируя количество погибших вирусов, Хан Юм обнаружил, что синергический эффект от воды, обогащенной и озоном, и кислотой, превышает сумму отдельных эффектов от использования воды, насыщенной только кислородом, и воды, в которой была разведена одна кислота. Подобное явление автор разработки объясняет тем, что при распылении озонированной воды очень быстро происходит выход ионов кислорода, что снижает дезинфицирующие свойства обогащенной воды. Между тем подкисление воды замедляет процесс распада в озонированной жидкости, сохраняя ее антибактериальный и противовирусный эффекты в течение десяти минут — времени, вполне достаточном для уничтожения большинства патогенных вирусов.

Опираясь на полученные результаты, биохимики уверены, что обработка помещений подкисленной озонированной водой поможет убить вирус H1N1 еще до того, как он попал в организм человека и стал причиной заболевания. Профессор Хан Юм отметил, что новый безопасный для человека и окружающей среды препарат для предотвращения пандемии свиного гриппа должен быть использован в самых разных областях.

«Первоначально мы изучали свойства обогащенной воды для создания защитных средств против биологического оружия. Но, как оказалось, наша разработка может пригодиться и для нейтрализации эпидемии свиного гриппа, — отмечает ученый. — На мой взгляд, первым делом провести водную дезинфекцию необходимо в больницах, школах, других местах скопления людей, не стоит забывать и про животноводческие фермы. Дешевое в производстве и безопасное в эксплуатации, средство способно прекратить дальнейшее распространение H1N1 без вреда для здоровья населения и ущерба для бюджета государств».