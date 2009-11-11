ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Убыточное ОСАГО будет дорожать», в котором пишет - повышение тарифов по ОСАГО обещает страховщикам снижение убыточности, а клиентам - более высокую степень защиты. Страховой рынок разработал два варианта предложения по увеличению стоимости ОСАГО. Первый - повышение базового платежа с нынешних 291,49 грн. до 346 грн. при сохранении прежних лимитов ответственности. Второй - увеличение базового тарифа до 389 грн. при двойном увеличении лимита ответственности по материальному убытку до 50 тыс. грн., а по жизни и здоровью - до 100 тыс. грн.

http://delo.ua/dengi/strahovanie/ubytochnoe-osago-budet-dorozhat-133727/

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Также «Дело» в материале «Банкам продлили кредиты рефинансирования» пишет – Нацбанк утвердил правила, по которым банки смогут продлить кредиты, полученные от регулятора для финансовой поддержки. Первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов отметил, что «решение принято по более чем 10 банкам, из которых я сейчас по памяти готов назвать четыре: Кредитпромбанк, банк «Пивденный», Украинский профессиональный банк (УПБ) и банк «Киевская Русь»…

http://delo.ua/dengi/banki/bankam-prodlili-kredity-refinansirovanija-133740/

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«Дело» в публикации «Аналитический обзор: Решение МВФ не критично для гривни» пишет - на прошлой и в начале этой недели валютный рынок был относительно сбалансирован, при этом сохранилась тенденция к небольшой ревальвации. Но заявление МВФ о продолжении сотрудничества после выборов внесло свои коррективы. В любом случае ситуация на валютном рынке будет не настолько критичной, как может показаться. Даже если МВФ отложит предоставление очередного транша кредита до окончания выборов, данная ситуация не окажет такого негативного влияния на валютный рынок, как это было, например, в начале текущего года, когда МВФ впервые отказал Украине…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-reshenie-mvf-ne-kritichno-grivni-133738/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Под газ подводят базу» пишет – Украина и Россия обменялись проектами нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере. Киеву соглашение нужно, чтобы пересмотреть долгосрочный контракт "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", поскольку в этом году Украина купит 24 млрд кубометров газа вместо контрактных 40 млрд. Россия готова подписать что угодно, лишь бы не менять контракт…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272659

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«Коммерсант-Украина» в публикации «МВФ проявил нестандартный подход» пишет – Минфину поручено сбалансировать госбюджет на 2010 год после повышения социальных выплат. Это основное решение вчерашнего заседания представителей правительства и Международного валютного фонда. Эксперты считают, что Минфин будет вынужден согласиться с требованиями фонда, так как Украина нуждается во внешнем финансировании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272633

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Ипотечная гарантия» пишет – ГКЦБФР подготовила законопроект, который позволит держателям ипотечных облигаций иметь доступ к ипотечным активам банков даже в случае действия в них моратория на удовлетворение требований кредиторов. Таким образом, ни введение временной администрации, ни ликвидация банка не должны будут затронуть интересы ипотечных кредиторов. Эксперты считают, что такая защита может дать толчок к росту спроса на ипотечные бумаги, но это произойдет не скоро…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1272654

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Издание «Экономические известия» в публикации «Слово Кабмина - кремень» пишет - правительство утвердило программу создания ВИНК по производству 5 тыс. т высокотехнологичного кремния в год для нужд предприятий отрасли. Согласно документу, НАН до 2012 г. должна освоить 188 млн. грн. бюджетных средств, т.е. фактически предложить бизнесу менее энергозатратную технологию получения кремния, которая будет внедрена на Запорожском заводе полупроводников…

http://eizvestia.com/markets/full/4185285

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«Экономические известия» в публикации «Страну спасают резервы» пишут - Украине удастся своевременно рассчитываться с Россией за газ до завершения президентских выборов. Так считают отечественные эксперты. Однако что будет, начиная с февраля, как и в 2010 г. в целом, не берется предсказать никто. Ясно одно — следующий год в плане газовых расчетов с Россией окажется намного сложнее нынешнего…

http://eizvestia.com/markets/full/4185280

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«Газета по-киевски» в материале «Только 8% автобусов ходят до 24.00» пишет – во время эпидемии пассажиропоток в Киеве уменьшился на треть, поэтому транспортникам приходится сокращать маршруты. О ситуации рассказал изданию генеральный директор «Киевпасстранса» Сергей Литвинов…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/11/070010.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Бюро находок в Киеве ищет котов и пропавшую невесту» пишет – вернуть забытые в метро или автобусе вещи удается лишь каждому пятому. У сотрудников бюро находок порядком поубавилось работы. И вовсе не потому, что киевляне стали забывать в транспорте меньше вещей…

http://www.segodnya.ua/news/14093300.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Замедление инфляции удешевит кредитные ресурсы...» подает интервью руководителя группы советников главы НБУ Валерия Литвицкого

https://economics.unian.net/rus/detail/25688

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Эпидемия гриппа спадает – переходим к газовой истерии…» пишет - на смену "свиной" истерии политики, которые находят все новые и новые «веские» причины обострить внимание электората, выводят на сцену аншлагового актера – газовый конфликт...

https://economics.unian.net/rus/detail/25740

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ понизил планку» пишет – в России ставки по депозитам даже с учетом капитализации процентов теперь не должны превышать среднюю ставку в крупнейших банках более чем на 1,5 процентного пункта. Сейчас это 15,45% годовых, что близко к ставкам некоторых ведущих банков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/11/218601

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Издание «Известия» в публикации «Доллар падает свободно» пишет – в России в понедельник доллар потерял почти 17 копеек, обновив годовые минимумы. Более того, уже второй раз в этом году он оказался ниже отметки 29 рублей. Причем дело не только и не столько в укреплении рубля: доллар падает во всем мире. Например, за евро дают уже меньше полутора "зеленых". Спекулянты этому только рады: они уже зафиксировали прибыль от предыдущих достижений и настроились на взятие новых вершин. Есть несколько факторов, которые спихивают доллар вниз. Но самый главный - США на данный момент выгодна слабая валюта. И пока монетарные власти страны не начнут сворачивать антикризисные меры, ожидать укрепления доллара не стоит…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135141/

(УНИАН)