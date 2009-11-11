В Украине от гриппа и ОРВИ уже умерли 189 человек

В Украине число смертей от гриппа и ОРВИ увеличились до 189 человек, за последние сутки умерли 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, всего в стране отмечен 1 миллион 122 тысячи случаев заболевания, 57 тысяч 286 человек госпитализированы.

Эпидемический порог превышен в Черниговской, Донецкой, Киевский, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской областях, а также в Киеве.

Кроме того, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская области, Крым и Севастополь приближаются к эпидемиологическому порогу.