Выборы первого президента ЕС состоятся 19 ноября

Чрезвычайный саммит Евросоюза, на котором будет избрано руководство союза, в том числе первый президент сообщества, состоится в Брюсселе 19 ноября. Об этом сообщил представитель председательствующей в ЕС Швеции, передает Прайм-ТАСС.

На осеннем саммите в Брюсселе лидеры ЕС разблокировали Лиссабонский договор, тем самым завершив эпоху институционального кризиса и дав начало реформе Евросоюза. ЕС 4,5 года пытался найти компромиссное решение по собственному устройству, но с приемом новых членов поиск лишь осложнялся.

Итак, вступление в силу Лиссабонского договора позволит реформировать институты власти ЕС и обновить их состав. Ради "благого дела" ЕС уступил требованиям самого несговорчивого своего члена – Чехии, присоединившейся к объединению в 2004 году. Несмотря на то, что чешский парламент одобрил документ, процесс тормозила позиция некоторых сенаторов по вопросу отдельных статей Хартии фундаментальных прав ЕС.

Чешский президент Вацлав Клаус не торопился ставить подпись под Договором. Его требования признать за своей страной право не соблюдать ряд положений Хартии, удовлетворены уставшим от долгих распрей Евросоюзом.

Требования президента должны защитить Чехию от исков со стороны судетских немцев и их потомков о компенсациях за отобранные у них после Второй мировой войны земли и имущество. Таким образом, Прага требовала от Лиссабонского договора сохранения действия декретов Бенеша, формирующих послевоенное конституционное устройство Чехословакии, принятых чехословацким правительством во главе с президентом Эдвардом Бенешем. Сам В.Клаус обещает, что завершит ратификацию Лиссабонского договора после 3 ноября 2009 года, когда Конституционный суд Чехии примет заключение о соответствии договора Конституции страны.

Таким образом, объединенная Европа получает "билет в новую жизнь", и с января 2010 года – момента вступления в силу Лиссабонского договора - ускоренными темпами приступит к модернизации? Вероятно, так. Несмотря на то, ранее считалось, что уступки чехам вызовут необходимость идти на компромисс и со Словакией. Ранее глава МИД этой страны Мирослав Лайчак недвусмысленно дал понять, что обозначенные юридические гарантии должны быть предложены также Словакии. Братислава передумала. О чем заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, аргументировав свои слова тем, что Хартия основных прав стране необходима.

Других препятствий для вступления в силу Лиссабонского договора не имелось, и теперь ЕС смело может приступать к выборам президента, введение должности которого предусмотрено Документом. До сих пор вопрос с лидером решался следующим образом: председательство в Совете ЕС передавалось лидерам "по кругу" каждые полгода. Предусмотренный же Лиссабонским договором президент будет возглавлять Евросоюз в течение двух с половиной лет. Выходит, подойти к выбору лидера придется со всей ответственностью – ведь "лицо" 27 стран должно являться символом сплочения и единства.

Кроме появления высшего должностного лица, договор расширяет полномочия верховного представителя по внешней политике и безопасности. Обе кандидатуры планируется обсудить на внеочередном саммите 11-12 ноября.

Как отметил Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, президент Европейского Совета должен быть "истинным европейским лидером", обладать способностями к координированию и хорошо разбираться в механизмах функционирования ЕС.

Есть и другие мнения. Глава Европарламента Ежи Бузек, например, считает, что во имя равенства и баланса президентом ЕС должна стать женщина. Таким образом, в список кандидатов добавляются: президент Финляндии Тара Халонен, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, и экс-премьер Ирландии Мэри Робинсон.

По мнению политологов, решающее слово в этом вопросе за Берлином и Парижем. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, переизбранная на второй срок, явно работает на укрепление своих позиций на общеевропейском пространстве. Кроме того, А.Меркель "подозревают" в альянсе с Францией, который создается во имя укрепления собственных позиций, если грядущие выборы в Великобритании принесут победу консерваторам. А они, как известно, яростные противники предлагаемой Лиссабонским договором реформы ЕС.